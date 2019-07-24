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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Луч
Нефтехимик - Луч: обзор матча 24 июля 2019
Нефтехимик
24.07.2019, среда, 18:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
1 : 1
Завершен
Луч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Нефтехимик - Луч
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Стадион:
Нефтехимик
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Нефтехимик
Луч
«Шинник» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
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Вчера, 15:50
Первая лига: шансы «Шинника» и «Нефтехимика» на победу в матче 18-го тура
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«Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
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Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Нефтехимика» на победу в матче 17 тура
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«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
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