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    Тихоновецкий: «Играя с Широковым в ЦСКА, три-четыре раза в неделю были в ночном клубе»

    Бывший форвард ЦСКА и «Луча» Александр Тихоновецкий признался, что в молодости ходил по ночным клубам с Романом Широковым.

    «Когда мы с ним были в ЦСКА, мы думали отнюдь не о футболе. У меня было все хорошо, катался как сыр в масле. По сравнению с «Лучом» моя зарплата выросла в десять раз, и я закончил играть. Ночная Москва завораживала. Три-четыре раза в неделю мы были в ночном клубе. Клуб снимал мне двухкомнатную квартиру. Широков же из Клина, и он, чтобы каждый раз не ездить домой, оставался у меня. Тренировка обычно была вечером. Организм молодой, все выдерживал.

    Как в таком режиме не поймали с перегаром? Меня же и выгнали из ЦСКА по этой причине, но рассказывать об этом я не хочу.

    Клуб ни в чем не виноват. Это все вина игрока и его агента, который выбивает зарплату, на которую игрок не тянет. Когда попадаешь в топ-команду, не нужно обращать внимание на деньги. Надо играть и добиваться результатов. Если бы я был чуть-чуть умнее и хоть чуть-чуть включал голову, моя жизнь сложилась бы по-другому. Хотя я не жалуюсь: у меня великолепная семья, все хорошо. Просто могло быть лучше в финансовом плане», – рассказал Тихоновецкий.

    • Экс-форвард выступал за ЦСКА в 2001 году.
    • Сейчас Александр тренирует «Океан» из Находки.

    Тихоновецкий – легенда Дальнего Востока и первый герой мемов. Спросили его про крах «Луча», марихуану и тикток

    Источник: Гол

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    Сегодня, 12:32
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1819

      giluxa1963 1 час назад

      у нас как- хреново на стакан хорошо тоже

      0
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      ...
      Рейтинг: +61

      armen10 > giluxa1963 24 минуты назад

      Учи русский язык, дружок. Ну либо научись выражать свои мысли, а то написал ху..ню какую то

      0
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      Рейтинг: +605

      кто там 1 час назад

      Потолок зарплат вводить нужно и штрафы за нарушение порядка огромные, тогда быть может и поумнеют.

      1
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      Рейтинг: +14436

      bset 1 час назад

      Я думаю, если бы с молодежью в ДЮСШ активно в этом плане поработали, наша сборная была бы в списке топ-сборных. Нужно показывать ребятам, что бывает, когда вместо спорта уходишь в гулянки, по клубам ходишь и бухаешь вечно. Нужно показывать трудоголиков, которые строго соблюдают режим и добиваются высоких результатов. Тогда будет толк. В таком возрасте единицы могут разобраться, что правильно, а что нет - вот, над чем надо работать.

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      Рейтинг: +61

      armen10 > bset 21 минуту назад

      Это может что-то и поменяет в головах людей, но все равно результата не будет.

      В нашем футболе все слишклм продажно, везде свои да наши, либо за деньги.

      Даже очень талантливый игрок, без агента и откатов нигде играть не будет!

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