Тихоновецкий: «Играя с Широковым в ЦСКА, три-четыре раза в неделю были в ночном клубе»

Бывший форвард ЦСКА и «Луча» Александр Тихоновецкий признался, что в молодости ходил по ночным клубам с Романом Широковым.

«Когда мы с ним были в ЦСКА, мы думали отнюдь не о футболе. У меня было все хорошо, катался как сыр в масле. По сравнению с «Лучом» моя зарплата выросла в десять раз, и я закончил играть. Ночная Москва завораживала. Три-четыре раза в неделю мы были в ночном клубе. Клуб снимал мне двухкомнатную квартиру. Широков же из Клина, и он, чтобы каждый раз не ездить домой, оставался у меня. Тренировка обычно была вечером. Организм молодой, все выдерживал.

Как в таком режиме не поймали с перегаром? Меня же и выгнали из ЦСКА по этой причине, но рассказывать об этом я не хочу.

Клуб ни в чем не виноват. Это все вина игрока и его агента, который выбивает зарплату, на которую игрок не тянет. Когда попадаешь в топ-команду, не нужно обращать внимание на деньги. Надо играть и добиваться результатов. Если бы я был чуть-чуть умнее и хоть чуть-чуть включал голову, моя жизнь сложилась бы по-другому. Хотя я не жалуюсь: у меня великолепная семья, все хорошо. Просто могло быть лучше в финансовом плане», – рассказал Тихоновецкий.

Экс-форвард выступал за ЦСКА в 2001 году.

Сейчас Александр тренирует «Океан» из Находки.

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