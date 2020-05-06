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  • Тихоновецкий: «Играя с Широковым в ЦСКА, три-четыре раза в неделю были в ночном клубе»

Тихоновецкий: «Играя с Широковым в ЦСКА, три-четыре раза в неделю были в ночном клубе»

6 мая 2020, 12:32
5

Бывший форвард ЦСКА и «Луча» Александр Тихоновецкий признался, что в молодости ходил по ночным клубам с Романом Широковым.

«Когда мы с ним были в ЦСКА, мы думали отнюдь не о футболе. У меня было все хорошо, катался как сыр в масле. По сравнению с «Лучом» моя зарплата выросла в десять раз, и я закончил играть. Ночная Москва завораживала. Три-четыре раза в неделю мы были в ночном клубе. Клуб снимал мне двухкомнатную квартиру. Широков же из Клина, и он, чтобы каждый раз не ездить домой, оставался у меня. Тренировка обычно была вечером. Организм молодой, все выдерживал.

Как в таком режиме не поймали с перегаром? Меня же и выгнали из ЦСКА по этой причине, но рассказывать об этом я не хочу.

Клуб ни в чем не виноват. Это все вина игрока и его агента, который выбивает зарплату, на которую игрок не тянет. Когда попадаешь в топ-команду, не нужно обращать внимание на деньги. Надо играть и добиваться результатов. Если бы я был чуть-чуть умнее и хоть чуть-чуть включал голову, моя жизнь сложилась бы по-другому. Хотя я не жалуюсь: у меня великолепная семья, все хорошо. Просто могло быть лучше в финансовом плане», – рассказал Тихоновецкий.

  • Экс-форвард выступал за ЦСКА в 2001 году.
  • Сейчас Александр тренирует «Океан» из Находки.

Тихоновецкий – легенда Дальнего Востока и первый герой мемов. Спросили его про крах «Луча», марихуану и тикток

Источник: Гол
Луч ЦСКА Тихоновецкий Александр Широков Роман
Комментарии (5)
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bset
1588758020
Я думаю, если бы с молодежью в ДЮСШ активно в этом плане поработали, наша сборная была бы в списке топ-сборных. Нужно показывать ребятам, что бывает, когда вместо спорта уходишь в гулянки, по клубам ходишь и бухаешь вечно. Нужно показывать трудоголиков, которые строго соблюдают режим и добиваются высоких результатов. Тогда будет толк. В таком возрасте единицы могут разобраться, что правильно, а что нет - вот, над чем надо работать.
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кто там
1588758827
Потолок зарплат вводить нужно и штрафы за нарушение порядка огромные, тогда быть может и поумнеют.
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giluxa1963
1588760077
у нас как- хреново на стакан хорошо тоже
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