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    «Луч» должен жить!». Родители воспитанников академии «Луча» обратились к Путину и РФС

    Родители детей, занимающихся в академии владивостокского «Луча», обратились к президенту России Владимиру Путину и РФС с просьбой сохранить инфраструктуру профессионального клуба в регионе. Видео доступно ниже.

    «Мы, граждане России, родители, родственники юношей от 3 до 18 лет, которые не представляют свою жизнь без футбола! Мы обращаемся к президенту нашей страны, министру спорта и в Российский Футбольный Союз для спасения футбола в нашем самом отдалeнном, но самом огромном регионе нашей страны.

    Похоже, сейчас настал самый трудный час. Мы не хотим думать, что последний. Вместе с футбольным клубом умрeт и футбольная школа подготовки юных футболистов. Школа многие десятилетия была вторым домом для тысяч ребят. Невозможно подсчитать сколько ребят, начав свой путь в футболе здесь, стали профессиональными игроками.

    Если в руководстве страны, в руководстве спорте и футбола есть дальновидные, грамотные, неравнодушные руководители, мы обращаемся к Вам! Услышьте нас!

    А теперь о главном! Нам нужна академия! Да не просто нужна, а до крика необходима! Ближайшая к нам — за 10 тыс. километров! Это ни в одной стране цивилизованного мира нет такого, чтобы на такой огромной территории не было ни одной академии!» – обратились приморцы.

    • «Луч» из-за финансовых трудностей сейчас не проходит подготовку к весенней части первенства ФНЛ.
    • Сотрудники клуба в течение пяти месяцев не получают зарплату.
    • Ранее владивостокская общественность обращалась к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко.

    Источник: YouTube-канал «ЛучВладивосток Владивосток»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +377

      Artemka444 24 минуты назад

      а потом каждый раз так делать,когда не будет снова денег!!!

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