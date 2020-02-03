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  • «Луч» должен жить!». Родители воспитанников академии «Луча» обратились к Путину и РФС

«Луч» должен жить!». Родители воспитанников академии «Луча» обратились к Путину и РФС

3 февраля 2020, 14:50
3

Родители детей, занимающихся в академии владивостокского «Луча», обратились к президенту России Владимиру Путину и РФС с просьбой сохранить инфраструктуру профессионального клуба в регионе. Видео доступно ниже.

«Мы, граждане России, родители, родственники юношей от 3 до 18 лет, которые не представляют свою жизнь без футбола! Мы обращаемся к президенту нашей страны, министру спорта и в Российский Футбольный Союз для спасения футбола в нашем самом отдалeнном, но самом огромном регионе нашей страны.

Похоже, сейчас настал самый трудный час. Мы не хотим думать, что последний. Вместе с футбольным клубом умрeт и футбольная школа подготовки юных футболистов. Школа многие десятилетия была вторым домом для тысяч ребят. Невозможно подсчитать сколько ребят, начав свой путь в футболе здесь, стали профессиональными игроками.

Если в руководстве страны, в руководстве спорте и футбола есть дальновидные, грамотные, неравнодушные руководители, мы обращаемся к Вам! Услышьте нас!

А теперь о главном! Нам нужна академия! Да не просто нужна, а до крика необходима! Ближайшая к нам — за 10 тыс. километров! Это ни в одной стране цивилизованного мира нет такого, чтобы на такой огромной территории не было ни одной академии!» – обратились приморцы.

  • «Луч» из-за финансовых трудностей сейчас не проходит подготовку к весенней части первенства ФНЛ.
  • Сотрудники клуба в течение пяти месяцев не получают зарплату.
  • Ранее владивостокская общественность обращалась к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко.

Источник: YouTube-канал «ЛучВладивосток Владивосток»
Россия. ФНЛ Луч Путин Владимир
Комментарии (3)
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Artemka444
1580734920
а потом каждый раз так делать,когда не будет снова денег!!!
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Axe111
1580748386
Позор гос монополиям спонсирующим бездырные мск клубы и гребаный газовик
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Hektor 84
1580815580
Такие клубы лучше закрывать. Жалко конечно такие клубы, но такие клубы для того чтоб бабло пилить.
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