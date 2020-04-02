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    Почетный президент РФС Колосков: «Ликвидация «Луча» – только начало. Руководители правы, приняв такое решение»

    Бывший президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал ликвидацию владивостокского «Луча», который со следующего сезона перестанет выступать на профессиональном уровне. У клуба не будет финансирования.

    «Мне кажется, что это, к сожалению, только начало – понижение в классе, отказы от участия в чемпионатах. Дальше будут еще. Как бы мы ни хотели ссылаться на социальную важность команд, при выборе хлеба и зрелищ первым становится хлеб. Абсолютно правы руководители Приморья, приняв такое решение», – считает Колосков.

    • В сезоне-2019/20 «Луч» набрал 27 очков в 27 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ.
    • В прошлом десятилетии клуб выступал в РПЛ.
    • Власти Приморья заверили, что освободившиеся средства пойдут на восстановление экономики после пандемии коронавируса.

    Источник: «Р-Спорт»

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    02.04.2020 16:31
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +107

      Бoрат 3 часа назад

      Ой - что то у меня очко сжалось , волнуюсь я за наш Зенит . Гыгы .

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2065

      alarm 7 часов назад

      на очереди спортаг!

      -1
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