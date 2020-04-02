Почетный президент РФС Колосков: «Ликвидация «Луча» – только начало. Руководители правы, приняв такое решение»

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал ликвидацию владивостокского «Луча», который со следующего сезона перестанет выступать на профессиональном уровне. У клуба не будет финансирования.

«Мне кажется, что это, к сожалению, только начало – понижение в классе, отказы от участия в чемпионатах. Дальше будут еще. Как бы мы ни хотели ссылаться на социальную важность команд, при выборе хлеба и зрелищ первым становится хлеб. Абсолютно правы руководители Приморья, приняв такое решение», – считает Колосков.