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  • Почетный президент РФС Колосков: «Ликвидация «Луча» – только начало. Руководители правы, приняв такое решение»

Почетный президент РФС Колосков: «Ликвидация «Луча» – только начало. Руководители правы, приняв такое решение»

2 апреля 2020, 16:31

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал ликвидацию владивостокского «Луча», который со следующего сезона перестанет выступать на профессиональном уровне. У клуба не будет финансирования.

«Мне кажется, что это, к сожалению, только начало – понижение в классе, отказы от участия в чемпионатах. Дальше будут еще. Как бы мы ни хотели ссылаться на социальную важность команд, при выборе хлеба и зрелищ первым становится хлеб. Абсолютно правы руководители Приморья, приняв такое решение», – считает Колосков.

  • В сезоне-2019/20 «Луч» набрал 27 очков в 27 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ.
  • В прошлом десятилетии клуб выступал в РПЛ.
  • Власти Приморья заверили, что освободившиеся средства пойдут на восстановление экономики после пандемии коронавируса.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. ФНЛ Луч
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