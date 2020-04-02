Почетный президент РФС Колосков: «Ликвидация «Луча» – только начало. Руководители правы, приняв такое решение»

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал ликвидацию владивостокского «Луча», который со следующего сезона перестанет выступать на профессиональном уровне. У клуба не будет финансирования.
«Мне кажется, что это, к сожалению, только начало – понижение в классе, отказы от участия в чемпионатах. Дальше будут еще. Как бы мы ни хотели ссылаться на социальную важность команд, при выборе хлеба и зрелищ первым становится хлеб. Абсолютно правы руководители Приморья, приняв такое решение», – считает Колосков.
- В сезоне-2019/20 «Луч» набрал 27 очков в 27 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ.
- В прошлом десятилетии клуб выступал в РПЛ.
- Власти Приморья заверили, что освободившиеся средства пойдут на восстановление экономики после пандемии коронавируса.
Источник: «Р-Спорт»