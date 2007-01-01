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    Вице-капитан «Луча»: «Клуб будет закрыт»

    Вице-капитан «Луча» Максим Насадюк прокомментировал ситуацию с прекращением финансирования спортивных команд в Приморском крае. Средства, предусмотренные на финансирование клубов, будут переправлены в резервный фонд Приморья на борьбу с COVID-19, вследствие чего «Луч» со следующего сезона прекратит выступление в ФНЛ и будет заявлен в ПФЛ.

    «Мы все были шокированы решением губернатора. У нас единственный регион, где решили вообще убрать профессиональный спорт. Я понимаю, что это решение назревало, но для нас это всe равно неожиданно. С ребятами ещe не виделись, мы на самоизоляции, но вопросов ещe много. Впереди просто пропасть неведения.

    Футбольного клуба «Луч» уже не будет. Не могу предположить, год это или больше, но план у руководства должен быть. Может пойти цепная реакция. Возможно, мы первые, но не последние, кого эта проблема коснeтся. Сейчас нужно было исходить из ситуации с коронавирусом. Дай бог, чтобы сработала изоляция, чтобы распространение пошло на спад. И если всe получится, то не вижу смысла закрывать клубы. Но сейчас мы не знаем, что будет через два месяца.

    На сегодняшний день команда существует, заработную плату никто не отменял. А что будет дальше, обсудим с руководством. Видимо, придeтся искать новый клуб. Не пропадeм. Есть ли надежда, что губернатор поможет и всe ещe поменяется? Даже не верю в это. В футболе точно не поменяется – клуб будет закрыт. В коронавирусе просто нашли повод, чтобы прикрыть клуб? Есть ощущение, что и без этого повода команды летом уже бы не существовало», — сказал Насадюк.

    • В сезоне-2019/20 «Луч» набрал 27 очков в 27 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:09
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10084

      KLIM777 10 минут назад

      Мрази губернаторы! Удаляют историю. Могли бы играть на уровне ПФЛ!

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