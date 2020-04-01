Вице-капитан «Луча»: «Клуб будет закрыт»

Вице-капитан «Луча» Максим Насадюк прокомментировал ситуацию с прекращением финансирования спортивных команд в Приморском крае. Средства, предусмотренные на финансирование клубов, будут переправлены в резервный фонд Приморья на борьбу с COVID-19, вследствие чего «Луч» со следующего сезона прекратит выступление в ФНЛ и будет заявлен в ПФЛ.

«Мы все были шокированы решением губернатора. У нас единственный регион, где решили вообще убрать профессиональный спорт. Я понимаю, что это решение назревало, но для нас это всe равно неожиданно. С ребятами ещe не виделись, мы на самоизоляции, но вопросов ещe много. Впереди просто пропасть неведения.

Футбольного клуба «Луч» уже не будет. Не могу предположить, год это или больше, но план у руководства должен быть. Может пойти цепная реакция. Возможно, мы первые, но не последние, кого эта проблема коснeтся. Сейчас нужно было исходить из ситуации с коронавирусом. Дай бог, чтобы сработала изоляция, чтобы распространение пошло на спад. И если всe получится, то не вижу смысла закрывать клубы. Но сейчас мы не знаем, что будет через два месяца.

На сегодняшний день команда существует, заработную плату никто не отменял. А что будет дальше, обсудим с руководством. Видимо, придeтся искать новый клуб. Не пропадeм. Есть ли надежда, что губернатор поможет и всe ещe поменяется? Даже не верю в это. В футболе точно не поменяется – клуб будет закрыт. В коронавирусе просто нашли повод, чтобы прикрыть клуб? Есть ощущение, что и без этого повода команды летом уже бы не существовало», — сказал Насадюк.