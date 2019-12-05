Сотрудники «Луча» объявили забастовку из-за трехмесячного долга по зарплате

«Луч» на своем официальном сайте опубликовал заявление сотрудников клуба.

В заявлении говорится, что работники клуба из Владивостока с 5 декабря приостанавливают трудовую деятельность и просят помощи у губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

«Этот крик отчаяния к Вам – это, возможно, единственный шанс изменить сложившееся положение дел. Некомпетентное управление предыдущего руководства привело к тому, что клуб имеет огромные долги и находится в шаге от банкротства. Эти проблемы не решены. Эти проблемы тянутся из года в год.

Наше обращение – не кляуза и не ябедничество, это обращение – крик души. Осознаeм, что у Вас и так очень много неотложных, куда более важных дел, связанных с решением различных социально-экономических проблем в крае. Но мы устали терпеть. Мы устали от пустых обещаний.

Уже три месяца нам не выплачивается зарплата. Мы не можем работать без получения небольшой зарплаты и вынуждены приостановить трудовую деятельность с 5 декабря 2019 года, чтобы искать подработку для выживания. Также по этой причине будут отменены занятия в Центре подготовки юных футболистов, и более 300 детей останутся без тренировок. Мы вынуждены обратиться лично к Вам за решением этого вопроса», – отмечается в обращении.