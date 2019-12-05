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  • Сотрудники «Луча» объявили забастовку из-за трехмесячного долга по зарплате

Сотрудники «Луча» объявили забастовку из-за трехмесячного долга по зарплате

5 декабря 2019, 07:17
4

«Луч» на своем официальном сайте опубликовал заявление сотрудников клуба.

В заявлении говорится, что работники клуба из Владивостока с 5 декабря приостанавливают трудовую деятельность и просят помощи у губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

«Этот крик отчаяния к Вам – это, возможно, единственный шанс изменить сложившееся положение дел. Некомпетентное управление предыдущего руководства привело к тому, что клуб имеет огромные долги и находится в шаге от банкротства. Эти проблемы не решены. Эти проблемы тянутся из года в год.

Наше обращение – не кляуза и не ябедничество, это обращение – крик души. Осознаeм, что у Вас и так очень много неотложных, куда более важных дел, связанных с решением различных социально-экономических проблем в крае. Но мы устали терпеть. Мы устали от пустых обещаний.

Уже три месяца нам не выплачивается зарплата. Мы не можем работать без получения небольшой зарплаты и вынуждены приостановить трудовую деятельность с 5 декабря 2019 года, чтобы искать подработку для выживания. Также по этой причине будут отменены занятия в Центре подготовки юных футболистов, и более 300 детей останутся без тренировок. Мы вынуждены обратиться лично к Вам за решением этого вопроса», – отмечается в обращении.

  • «Луч» в текущем сезоне выступает в ФНЛ.
  • По итогам 25 туров команда занимает 15-е место в турнирной таблице первенства.
  • В понедельник сообщалось, что клуб находится на грани банкротства.

Источник: Официальный сайт «Луча»
Россия. ФНЛ Луч
Комментарии (4)
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Давид59
1575533098
Вся система футбольная дурацкая. Футбол развивается как и страна. Богатые богатеют, а бедные сами знаете что
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Decorhome
1575533646
Кризис везде. Сколько хороших клубов закрылось
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Дядя Серёжа
1575535151
Луч света....... Погаснет? Зато мост на Русский остров освещён.
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Пельш 1
1575536909
С такими то зарплатами не каждый выдюжит! Вот была бы у них зарплата, как у большинства гномов в этой гнилопутиномедведь стране (25т.р.) то и получали бы вовремя. А так будьте здоровы, но денег НЭТ!!!!!!
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