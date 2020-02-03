РФС: «Вместе с руководством края работаем над сохранением академии «Луча»

Российский футбольный союз отреагировал на проблемы с финансированием владивостокского клуба «Луч».

«В декабре прошлого года руководство ФНЛ встречалось с администрацией Приморского края для обсуждения вопросов финансирования «Луча». Предполагалось, что все долги будут закрыты до конца года, но на данный момент этого не сделано.

Детско-юношеская академия «Луча» является структурным подразделением клуба, поэтому отсутствие финансирования профессиональной команды отразилось и на ней. Вместе с руководством края РФС работает над сохранением академии и созданием условий для еe стабильной работы», – говорится в заявлении РФС.