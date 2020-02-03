РФС: «Вместе с руководством края работаем над сохранением академии «Луча»

Российский футбольный союз отреагировал на проблемы с финансированием владивостокского клуба «Луч».
«В декабре прошлого года руководство ФНЛ встречалось с администрацией Приморского края для обсуждения вопросов финансирования «Луча». Предполагалось, что все долги будут закрыты до конца года, но на данный момент этого не сделано.
Детско-юношеская академия «Луча» является структурным подразделением клуба, поэтому отсутствие финансирования профессиональной команды отразилось и на ней. Вместе с руководством края РФС работает над сохранением академии и созданием условий для еe стабильной работы», – говорится в заявлении РФС.
- «Луч» из-за финансовых трудностей не готовится к весенней части сезона.
- Сотрудники клуба в течение пяти месяцев не получают зарплату.
- Родители воспитанников академии «Луча» в связи со сложившейся ситуацией обратились к РФС и президенту России Владимиру Путину.
Источник: «Чемпионат»