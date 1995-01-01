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    РФС: «Вместе с руководством края работаем над сохранением академии «Луча»

    Российский футбольный союз отреагировал на проблемы с финансированием владивостокского клуба «Луч».

    «В декабре прошлого года руководство ФНЛ встречалось с администрацией Приморского края для обсуждения вопросов финансирования «Луча». Предполагалось, что все долги будут закрыты до конца года, но на данный момент этого не сделано.

    Детско-юношеская академия «Луча» является структурным подразделением клуба, поэтому отсутствие финансирования профессиональной команды отразилось и на ней. Вместе с руководством края РФС работает над сохранением академии и созданием условий для еe стабильной работы», – говорится в заявлении РФС.

    • «Луч» из-за финансовых трудностей не готовится к весенней части сезона.
    • Сотрудники клуба в течение пяти месяцев не получают зарплату.
    • Родители воспитанников академии «Луча» в связи со сложившейся ситуацией обратились к РФС и президенту России Владимиру Путину.

    Источник: «Чемпионат»

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