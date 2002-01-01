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    Петраков: «Очень переживаю за Семина. Человек хорошо работает, а уже слова, что, мол, поменяют после сезона. Ну, не бред?»

    Главный тренер «Луча» Валерий Петраков выразил сопереживание коллеге из «Локомотива» Юрию Семину. Москвичи в РПЛ идут вторыми.

    — В Премьер-лиге кому вы сейчас симпатизируете?

    — «Локомотиву».

    — Потому что сами за него играли?

    — Да. И еще потому, что очень переживаю за Семина. Не могу понять, почему вокруг команды опять пошли какие-то склоки. Человек хорошо работает, а уже раздаются слова, что, мол, сезон доиграют — и его поменяют. Ну, не бред?

    Какой еще тренер нужен для российской команды? Я просто не могу понять. Если кто-то свои закулисные дела решает — это другой вопрос. Но Юрий Палыч столько сделал для «Локомотива»! Сам играл, столько лет тренировал, столько трофеев взял, что, наверное, никакой другой тренер в России не выиграл больше. Может, только Олег Романцев.

    • Ранее генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе не исключил, что Семина заменят летом.
    • Семин с командой взял РПЛ в 2018 году.
    • Сезон приостановлен до 31 мая из-за пандемии коронавируса.

    Источник: Sportbox

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +246

      Brabus71 59 минут назад

      Важен не результат, а увод денег, и продажа игроков, Семин не согласен, вот и не угоден

      1
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      Рейтинг: +5429

      paracetamol 2 часа назад

      Грузин уселся в кресло президента и гадит! Он просто ничего другого не умеет.

      0
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      Рейтинг: +3284

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Практически каждый российский бюджетный клуб это тёмная схема освоения ( воровства )денег. Определённым лицам Сёмин мешает, вот и пошли заказные статьи и слухи. Всё упирается в результат. Только и ждут когда Локо из тройке выпадет , сразу уберут. Нужен повод.

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