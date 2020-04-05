Петраков: «Очень переживаю за Семина. Человек хорошо работает, а уже слова, что, мол, поменяют после сезона. Ну, не бред?»

Главный тренер «Луча» Валерий Петраков выразил сопереживание коллеге из «Локомотива» Юрию Семину. Москвичи в РПЛ идут вторыми.

— В Премьер-лиге кому вы сейчас симпатизируете?

— «Локомотиву».

— Потому что сами за него играли?

— Да. И еще потому, что очень переживаю за Семина. Не могу понять, почему вокруг команды опять пошли какие-то склоки. Человек хорошо работает, а уже раздаются слова, что, мол, сезон доиграют — и его поменяют. Ну, не бред?

Какой еще тренер нужен для российской команды? Я просто не могу понять. Если кто-то свои закулисные дела решает — это другой вопрос. Но Юрий Палыч столько сделал для «Локомотива»! Сам играл, столько лет тренировал, столько трофеев взял, что, наверное, никакой другой тренер в России не выиграл больше. Может, только Олег Романцев.