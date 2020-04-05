Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Петраков: «Очень переживаю за Семина. Человек хорошо работает, а уже слова, что, мол, поменяют после сезона. Ну, не бред?»

Петраков: «Очень переживаю за Семина. Человек хорошо работает, а уже слова, что, мол, поменяют после сезона. Ну, не бред?»

5 апреля 2020, 09:40
3

Главный тренер «Луча» Валерий Петраков выразил сопереживание коллеге из «Локомотива» Юрию Семину. Москвичи в РПЛ идут вторыми.

— В Премьер-лиге кому вы сейчас симпатизируете?

— «Локомотиву».

— Потому что сами за него играли?

— Да. И еще потому, что очень переживаю за Семина. Не могу понять, почему вокруг команды опять пошли какие-то склоки. Человек хорошо работает, а уже раздаются слова, что, мол, сезон доиграют — и его поменяют. Ну, не бред?

Какой еще тренер нужен для российской команды? Я просто не могу понять. Если кто-то свои закулисные дела решает — это другой вопрос. Но Юрий Палыч столько сделал для «Локомотива»! Сам играл, столько лет тренировал, столько трофеев взял, что, наверное, никакой другой тренер в России не выиграл больше. Может, только Олег Романцев.

  • Ранее генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе не исключил, что Семина заменят летом.
  • Семин с командой взял РПЛ в 2018 году.
  • Сезон приостановлен до 31 мая из-за пандемии коронавируса.

Источник: Sportbox
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Луч Локомотив Петраков Валерий Семин Юрий
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
paracetamol
1586071993
Грузин уселся в кресло президента и гадит! Он просто ничего другого не умеет.
Ответить
Brabus71
1586076413
Важен не результат, а увод денег, и продажа игроков, Семин не согласен, вот и не угоден
Ответить
edw7777
1586082122
Самая непонятная команда в нашем футболе. Как можно даже задумываться о смене столь успешного и уважаемого тренера?!!! И это уже не в первый раз.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+