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  • ФНЛ. «Луч» впервые за 12 матчей победил, всухую обыграв «Спартак» в Москве; «Енисей» разгромил «Томь» в сибирском дерби и другие результаты

ФНЛ. «Луч» впервые за 12 матчей победил, всухую обыграв «Спартак» в Москве; «Енисей» разгромил «Томь» в сибирском дерби и другие результаты

17 ноября 2019, 15:58
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В 24-м туре ФНЛ «Спартак-2» всухую проиграл гостям из Владивостока дома. «Луч» прервал серию из 12-и матчей без побед.

Решающий гол во втором тайме забил Максим Насадюк. «Луч» идет в зоне вылета, «Спартак» не находится там лишь в силу дополнительных показателей.

Первенство ФНЛ. 24-й тур

Енисей (Красноярск) – Томь (Томск) – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Делькин, 57; 2:0 – Делькин, 66; 3:0 – Комков, 68.

Текстильщик (Иваново) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Потапов, 6; 0:2 – Уридия, 32; 1:2 – Радченко, 87 (с пенальти).

Спартак-2 (Москва) – Луч (Владивосток) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Насадюк, 79; 0:2 – Алиев, 81.

Авангард (Курск) – Шинник (Ярославль) – 2:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Минаев, 32; 2:0 – Машуков, 42; 2:1 – Олейников, 44; 2:2 – Самодин, 49.

Календарь ФНЛ

Турнирная таблица ФНЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Спартак Спартак-2 Луч
Комментарии (5)
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ivanthebest
1573997837
Бл..дский шмель. Ну как можно было дома проигрывать Лучу??? Походу андоны реально заставляют пацанов сливать матчи чтобы уехать в дивизион ниже, иначе это трудно объяснить - когда команда, которой по силам бороться за выход в РПЛ (хоть по регламенту они туда и не смогут попасть) безвольно проигрывает кому попало... Походу Федун решил положить большой и толстый на Спартак-2
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Skull_Boy
1573998917
Попахивает договорняками или либо букмекеры отбивают бабки за вчерашнюю победу Бельгии, где только ленивый не поставил на них с кэфом 2 и ТБ на с кэфом на 3
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Владислав Vlad
1574014484
А почему в заголовке написано - "Спартак", а не "Спартак-2"??? Хайпануть захотели?
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Alex Flash
1574038715
Сливают команду. Дорого летать по всей стране
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