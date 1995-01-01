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    ФНЛ. «Луч» впервые за 12 матчей победил, всухую обыграв «Спартак» в Москве; «Енисей» разгромил «Томь» в сибирском дерби и другие результаты

    В 24-м туре ФНЛ «Спартак-2» всухую проиграл гостям из Владивостока дома. «Луч» прервал серию из 12-и матчей без побед.

    Решающий гол во втором тайме забил Максим Насадюк. «Луч» идет в зоне вылета, «Спартак» не находится там лишь в силу дополнительных показателей.

    Первенство ФНЛ. 24-й тур

    Енисей (Красноярск) – Томь (Томск) – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Делькин, 57; 2:0 – Делькин, 66; 3:0 – Комков, 68.

    Текстильщик (Иваново) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Потапов, 6; 0:2 – Уридия, 32; 1:2 – Радченко, 87 (с пенальти).

    Спартак-2 (Москва) – Луч (Владивосток) – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Насадюк, 79; 0:2 – Алиев, 81.

    Авангард (Курск) – Шинник (Ярославль) – 2:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Минаев, 32; 2:0 – Машуков, 42; 2:1 – Олейников, 44; 2:2 – Самодин, 49.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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