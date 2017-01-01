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    «Матч ТВ»: в ФНЛ и ПФЛ сезон могут завершить досрочно

    РФС рассматривает возможность досрочно закончить сезон в ФНЛ и ПФЛ.

    Если к 30 апреля, до которого в России действует режим самоизоляции, не появится определенность по датам возобновления сезона.

    По данным источника, если сезон в ФНЛ не доиграют, то путевку в РПЛ получат две команды, которые на момент приостановки чемпионата занимали две первые позиции в турнирной таблице – «Ротор» и «Химки».

    Рассматривается два варианта по переходу клубов из ПФЛ в ФНЛ и обратно.

    1) В рамках регламента исходя из нынешней турнирной ситуации.

    2) Никто не вылетит из ФНЛ. Лидеры дивизионов ПФЛ, которые получат лицензии для первого дивизиона, добавят к имеющимся.

    • «Армавир» снялся с участия в ФНЛ.
    • «Луч» в следующем сезоне перейдет на любительский уровень.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1800

      giluxa1963 9 минут назад

      РОТОР ЧЕМПИОН ТРЕПЕЩИ СПАРТАК

      0
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      Рейтинг: -21

      Фанат Рубина 19 минут назад

      ну так то из за того что армавир снялся сейчас торпедо вышел химок, да и химкам пл нахрен не сдалась

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