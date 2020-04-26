«Матч ТВ»: в ФНЛ и ПФЛ сезон могут завершить досрочно

РФС рассматривает возможность досрочно закончить сезон в ФНЛ и ПФЛ.

Такая мера произойдет с высокой вероятностью, если к 30 апреля, до которого в России действует режим самоизоляции, не появится определенность по датам возобновления сезона.

По данным источника, если сезон в ФНЛ не доиграют, то путевку в РПЛ получат две команды, которые на момент приостановки чемпионата занимали две первые позиции в турнирной таблице – «Ротор» и «Химки».

Рассматривается два варианта по переходу клубов из ПФЛ в ФНЛ и обратно:

1) В рамках регламента исходя из нынешней турнирной ситуации;

2) Никто не вылетит из ФНЛ. Лидеры дивизионов ПФЛ, которые получат лицензии для первого дивизиона, добавят к имеющимся.