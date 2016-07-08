Ребко вернется в «Луч-Энергию»

Полузащитник Алексей Ребко продолжит свою карьеру, выступая за «Луч-Энергию». Сегодня экс-футболист сборной России и московского «Спартака» прилетает во Владивосток, где будет подписан новый контракт с клубом. Ребко провел за «Луч» 14 матчей в весенней стадии минувшего первенства ФНЛ в качестве капитана команды, однако после сезона покинул стан «тигров» из-за сложной финансовой ситуации.

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