Ребко: «Игроки «Луча-Энергии» не тренируются уже третий день: кто-то гуляет, кто-то играет в баскетбол»

Полузащитник «Луча-Энергии» Алексей Ребко рассказал о ситуации в команде. Ранее сообщалось, что игроки клуба из Владивостока не намерены выполнять свои рабочие обязанности, пока перед ними не будут полностью погашены долги по зарплате и премиальным.

«Мы все еще находимся в Турции, но не тренируемся уже третий день: кто-то играет в баскетбол, кто-то остается в номерах, кто-то просто гуляет. Руководство на это никак не отреагировало. Сборы продлятся до шестого марта. Клуб должен купить нам билеты. Если не купят, то прилетим самостоятельно, наверное.

Они обещают выплатить зарплату уже полгода. В настоящее время генеральный директор «Луча-Энергии» не выходит на связь. Мы уже устали искать способ с ними связаться. Ждем каких-то конкретных действий. До губернатора области еще не дошли, но вице-губернатор в курсе всей ситуации.

Появились слухи о том, что, возможно, начнутся выплаты за октябрь, но полностью или нет – не знаю», – сказал Ребко.

Напомним, что задолженность игроков «Луча-Энергии» тянется с 2015 года. После 24-х туров ФНЛ дальневосточная команда располагается на девятой строчке место в турнирной таблице, имея на своем счету 32 очка.