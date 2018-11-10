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    Ребко: «Ахметов может стать вторым Пирло»

    Бывший полузащитник «Спартака» Алексей Ребко высоко отозвался о перспективах хавбека ЦСКА Ильзата Ахметова.

    Ранее 20-летний игрок был вызван в сборную России. Кроме того, сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Ромы».

    «Ахметов может стать вторым Пирло, он отлично видит поле, у него хорошая техника, он заслужил право вызываться в национальную сборную России», – сказал Ребко.

    Источник: «Матч ТВ»

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    10.11.2018 14:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 ноября 2018, 18:05

      Я всё-таки надеялся, что после сборов с "Зенитом" они его подпишут, однако не случилось. Семак ещё не имел веса, чтобы требовать, ну а митрофанушки они и в футболе митрофанушки...

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      Рейтинг: +11352

      knikos 10 ноября 2018, 17:08

      А мне он больше напоминает Заварова . Хотя , какая разница ? Пусть растёт , приносит пользу клубу и сборной , как первый Ахметов. Лишь бы без травм . Завидую я скаутам ЦСКА , ведь где-то же его они "откопали" , и не за рубежом . В Зенит бы таких ...

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      Рейтинг: +1713

      volfrik 10 ноября 2018, 16:22

      ерунду сказал, тупые сравнения, станет первым Ахметовым!

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 10 ноября 2018, 14:58

      Главное чтобы Ильзат не повторил судьбу самого Ребко , сколько авансов было дано в своё время Ребко , но он их не реализовал даже на 30 % , правда Ахметов уже сейчас выглядит сильней , чем когда начинал Алексей , но у Ильзата могут быть проблемы потому что у нас в чемпионате не очень то любят таких игроков как он , я имею в виду что в европейских чемпионатах не кто не ругает за ошибки особенно молодых в атаке , а у нас стоит одному молодому игроку хоть пару раз ошибиться (что в атаке просто неизбежно) тут же сажаются на скамейку на неизвестно какое время. Стоит только надеяться на то , что Виктор Михайлович не будет делать таких ошибок , тем более что ему это не свойственно , он один из единственных наших тренеров который умеет хорошо работать с молодыми , это видно не только по работе с ЦСКА , но и по работе с Уфой и Кубанью.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > hevbn 28 10 ноября 2018, 16:15

      У Ахмедова быстрые ноги,а выбора у Гончаренко особого нет,так что практика обеспечена.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > hevbn 28 10 ноября 2018, 16:38

      Все верно. И.Ахметов находится в отличной команде и в хороших
      отношениях и с игроками, и с тренером. Все условия для роста
      есть и постоянная игра в основном составе имеется.

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