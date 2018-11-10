Ребко: «Ахметов может стать вторым Пирло»

Я всё-таки надеялся, что после сборов с "Зенитом" они его подпишут, однако не случилось. Семак ещё не имел веса, чтобы требовать, ну а митрофанушки они и в футболе митрофанушки...
Бывший полузащитник «Спартака» Алексей Ребко высоко отозвался о перспективах хавбека ЦСКА Ильзата Ахметова.
Ранее 20-летний игрок был вызван в сборную России. Кроме того, сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Ромы».
«Ахметов может стать вторым Пирло, он отлично видит поле, у него хорошая техника, он заслужил право вызываться в национальную сборную России», – сказал Ребко.