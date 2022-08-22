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    Ребко: «Федун ничего не понимал в футболе»

    Экс-игрок «Спартака» Алексей Ребко высказался об уходе Леонида Федуна из столичного клуба.

    «Поживем увидим, как говорится. Может, еще Федуна будем вспоминать как хорошего президента, но в футболе он ничего не понимал», — сказал Ребко.

    • «Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».
    • Федун был владельцем клуба с 2004 года.
    • При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
    • Сейчас команда идет на 2-м месте в Премьер-лиге после 6 туров.

    Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1927

      Vitaga 12 минут назад

      вот правильно сказал- президент может и хороший но в футболе ни чего не понимает

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      Рейтинг: +10

      laulatew 23 минуты назад

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      0
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      Рейтинг: +11443

      Алексей З 31 минуту назад

      Вы спросите у всех "обиженных" , которые были в Спартаке , но из за своей дурасти всё прохерили. Кто виноват ? Конечно Федун.

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      Рейтинг: +7324

      nik55 43 минуты назад

      больше чем ты понимает

      1
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      Рейтинг: +14

      Фитоняшич 1 час назад

      Полузащитник
      123 матча за карьеру
      11 голов
      36 лет

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