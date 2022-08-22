Ребко: «Федун ничего не понимал в футболе»

Экс-игрок «Спартака» Алексей Ребко высказался об уходе Леонида Федуна из столичного клуба.

«Поживем увидим, как говорится. Может, еще Федуна будем вспоминать как хорошего президента, но в футболе он ничего не понимал», — сказал Ребко.

«Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».

Федун был владельцем клуба с 2004 года.

При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

Сейчас команда идет на 2-м месте в Премьер-лиге после 6 туров.

Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам