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Ребко: «Федун ничего не понимал в футболе»

22 августа 2022, 18:44
6

Экс-игрок «Спартака» Алексей Ребко высказался об уходе Леонида Федуна из столичного клуба.

«Поживем увидим, как говорится. Может, еще Федуна будем вспоминать как хорошего президента, но в футболе он ничего не понимал», — сказал Ребко.

  • «Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».
  • Федун был владельцем клуба с 2004 года.
  • При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
  • Сейчас команда идет на 2-м месте в Премьер-лиге после 6 туров.

Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Ребко Алексей Федун Леонид
Комментарии (6)
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Фитоняшич
1661184014
Полузащитник 123 матча за карьеру 11 голов 36 лет
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nik55
1661186927
больше чем ты понимает
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Vitaga
1661188771
вот правильно сказал- президент может и хороший но в футболе ни чего не понимает
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tushkanlz
1661191477
А ему и не надо ничего понимать - "ёвная" баба за него всё понимает - и в футболе, и в футболистах...
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rammax fcsm
1661196296
О, блиномордый решил высказаться!! Один из худших игроков Спартака за всё время...
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lordmrv
1661211300
Начались танцы на костях. Противно.
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