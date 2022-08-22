⚡ «Лукойл» стал владельцем «Спартака». Федун покинул клуб после 18 лет

«Лукойл» объявил о приобретении 100 процентов акций «Спартака», а также стадиона «Открытие Банк Арена».

«Более 20 лет компания является генеральным спонсором клуба и сотрудничает с ним по совместным проектам, связанным с продвижением бренда «Лукойл».

В ближайшее время «Лукойл» планирует реализовать ряд стратегических инициатив, направленных на совершенствование системы управления клубом с целью создания более прозрачного и коллегиального механизма принятия решений, с привлечением профессионалов, имеющих успешный опыт работы в области спортивной индустрии.

«Лукойл» продолжит активное развитие клубной инфраструктуры, в частности, будут созданы условия для перевода академии им. Фeдора Черенкова (московская футбольная детско-юношеская школа) в Тушино.

Также компания выступит инвестором строительства универсального спортивного зала и гостиницы для спортсменов и болельщиков в Тушино.

Компания рассчитывает, что данные инициативы, вместе с неизменной спонсорской поддержкой со стороны «Лукойла» и других партнeров клуба, позволят ещe больше укрепить позиции «Спартака» и привести его к новым победам.

Также информируем, что в связи с выходом из состава акционеров клуба Леонид Федун слагает полномочия президента, члена и председателя совета директоров «Спартака» и не будет принимать участие в управлении клубом.

«Лукойл» высоко ценит вклад Леонида Федуна в развитие клуба, его инфраструктуры и спортивные достижения.

Компания будет стремиться их приумножать, сохранив традиции, которые формировались на протяжении века выдающимися основателями «Спартака», тренерами, спортсменами и многомиллионной армией болельщиков», – говорится в пресс-релизе.

Федун был владельцем «Спартака» с 2004 года.

При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

Сейчас команда идет в топ-3 Премьер-лиги после 6 туров.

Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам