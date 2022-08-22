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  • ⚡ «Лукойл» стал владельцем «Спартака». Федун покинул клуб после 18 лет

⚡ «Лукойл» стал владельцем «Спартака». Федун покинул клуб после 18 лет

22 августа 2022, 12:12
57

«Лукойл» объявил о приобретении 100 процентов акций «Спартака», а также стадиона «Открытие Банк Арена».

«Более 20 лет компания является генеральным спонсором клуба и сотрудничает с ним по совместным проектам, связанным с продвижением бренда «Лукойл».

В ближайшее время «Лукойл» планирует реализовать ряд стратегических инициатив, направленных на совершенствование системы управления клубом с целью создания более прозрачного и коллегиального механизма принятия решений, с привлечением профессионалов, имеющих успешный опыт работы в области спортивной индустрии.

«Лукойл» продолжит активное развитие клубной инфраструктуры, в частности, будут созданы условия для перевода академии им. Фeдора Черенкова (московская футбольная детско-юношеская школа) в Тушино.

Также компания выступит инвестором строительства универсального спортивного зала и гостиницы для спортсменов и болельщиков в Тушино.

Компания рассчитывает, что данные инициативы, вместе с неизменной спонсорской поддержкой со стороны «Лукойла» и других партнeров клуба, позволят ещe больше укрепить позиции «Спартака» и привести его к новым победам.

Также информируем, что в связи с выходом из состава акционеров клуба Леонид Федун слагает полномочия президента, члена и председателя совета директоров «Спартака» и не будет принимать участие в управлении клубом.

«Лукойл» высоко ценит вклад Леонида Федуна в развитие клуба, его инфраструктуры и спортивные достижения.

Компания будет стремиться их приумножать, сохранив традиции, которые формировались на протяжении века выдающимися основателями «Спартака», тренерами, спортсменами и многомиллионной армией болельщиков», – говорится в пресс-релизе.

  • Федун был владельцем «Спартака» с 2004 года.
  • При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
  • Сейчас команда идет в топ-3 Премьер-лиги после 6 туров.

Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам

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Источник: телеграм-канал «Лукойла»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (57)
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R_a_i_n
1661161136
Целая эпоха ушла.
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slavа0508
1661161920
Был Алекперов теневым хозяином Спартака . станет публичным ....не знаю разница будет ли какая ?????Единственно хоть Зарема перестанет рот открывать . позоря клуб ....
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aubergine
1661162175
А будет ли лучше? В любом случае, рано радоваться. Главное, чтобы Зарема от Федуна к Алекперову не ушла, а то всё будет как раньше)
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derrik2000
1661163500
Ну, наконец-то! Наконец-то ФК Спартак Москва не будет инструментом манипуляций в руках отдельно взятого киевского хохла-бандюка и его бешеной башкирки! Будет ли лучше??? Однозначно! Думаю, что теперь всяких мутных типов, "прекрасных Шпециалистов" в команду звать уже не будут: у Федуна башкирка кастинг проводила. В зависимости от своих, бабских симпатий-антипатий решала, кому работать в команде, а кому указать на дверь. Жду кардинальных изменений в лучшую сторону!
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Fusballer
1661164587
Посмотрим. Событие вроде и долгожданное, но оптимизм осторожный.
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insider_retro
1661164913
Кто-то вздохнёт с облегчением, а кто-то закатит глаза в предвкушении перемен...
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Беспонтий
1661164946
ушла эпоха? по х....
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zigbert
1661166056
Хорошо это или плохо покажет время. А Федуну есть за что сказать спасибо. Построил отличный стадион, не жалел денег на дорогие приобретения.
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JTherry
1661170203
вот и закончилась "эпоха Федуна" в Спартаке, кто ждал перемен - свершилось..! теперь "Лукойл" будет управлять Спартаком, а Федуну - спасибо за стадион и вклад в развитие клуба... что ждет команду - скоро увидим, с надеждой на лучшее..!
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Persona_non_Grata
1661181075
Не знаю радоваться или горевать ??? - только время покажет !!! Ну а мы по прежнему будем болеть за Спартак !!!
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