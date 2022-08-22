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    ⚡ «Лукойл» стал владельцем «Спартака». Федун покинул клуб после 18 лет

    «Лукойл» объявил о приобретении 100 процентов акций «Спартака», а также стадиона «Открытие Банк Арена».

    «Более 20 лет компания является генеральным спонсором клуба и сотрудничает с ним по совместным проектам, связанным с продвижением бренда «Лукойл».

    В ближайшее время «Лукойл» планирует реализовать ряд стратегических инициатив, направленных на совершенствование системы управления клубом с целью создания более прозрачного и коллегиального механизма принятия решений, с привлечением профессионалов, имеющих успешный опыт работы в области спортивной индустрии.

    «Лукойл» продолжит активное развитие клубной инфраструктуры, в частности, будут созданы условия для перевода академии им. Фeдора Черенкова (московская футбольная детско-юношеская школа) в Тушино.

    Также компания выступит инвестором строительства универсального спортивного зала и гостиницы для спортсменов и болельщиков в Тушино.

    Компания рассчитывает, что данные инициативы, вместе с неизменной спонсорской поддержкой со стороны «Лукойла» и других партнeров клуба, позволят ещe больше укрепить позиции «Спартака» и привести его к новым победам.

    Также информируем, что в связи с выходом из состава акционеров клуба Леонид Федун слагает полномочия президента, члена и председателя совета директоров «Спартака» и не будет принимать участие в управлении клубом.

    «Лукойл» высоко ценит вклад Леонида Федуна в развитие клуба, его инфраструктуры и спортивные достижения.

    Компания будет стремиться их приумножать, сохранив традиции, которые формировались на протяжении века выдающимися основателями «Спартака», тренерами, спортсменами и многомиллионной армией болельщиков», – говорится в пресс-релизе.

    • Федун был владельцем «Спартака» с 2004 года.
    • При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
    • Сейчас команда идет в топ-3 Премьер-лиги после 6 туров.

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    Источник: телеграм-канал «Лукойла»

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1337

      aubergine 15 секунд назад

      А будет ли лучше? В любом случае, рано радоваться. Главное, чтобы Зарема от Федуна к Алекперову не ушла, а то всё будет как раньше)

      0
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      Рейтинг: +26131

      slavutiq70 4 минуты назад

      Был Алекперов теневым хозяином Спартака . станет публичным ....не знаю разница будет ли какая ?????Единственно хоть Зарема перестанет рот открывать . позоря клуб ....

      1
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      Рейтинг: +23218

      DOCTOR PENALTY 6 минут назад

      Чёрный день Заремы. (((

      0
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      Рейтинг: +246

      эд100 12 минут назад

      Пока нечему радоваться, или огорчаться. Время покажет, для чего вся эта движуха.

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      Ответить
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      Рейтинг: +938

      партизан84 15 минут назад

      Ну вот, опять нет повода не выпить)))

      1
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      Рейтинг: +9399

      R_a_i_n 17 минут назад

      Целая эпоха ушла.

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      Рейтинг: +1190

      Taps 17 минут назад

      Позорные 18 лет Федуна.
      Из тупого бандита приличного человека не сделаешь.

      1
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      Рейтинг: +9399

      R_a_i_n > Taps 16 минут назад

      Леша Миллер из этой же кагорты.

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      Рейтинг: +16804

      Cleaner 20 минут назад

      Свершилось! Может теперь РЖАТЬ над Спартаком перестанем.

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      Рейтинг: +4415

      Enter2006 22 минуты назад

      Да никто не хотел ухода Федуна, просто "деньги" кончились, из-за санкций.
      Миллера если сейчас попрессуют - Зениту тоже будет нелегко.

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      Рейтинг: +26131

      slavutiq70 > Enter2006 17 минут назад

      У Газпрома всё ок с деньгами . и объёмы и цены прут в верх с началом ***** ...Лукойл всё таки гораздо мелкая компания и к тому же частная . а Газпром госмонополист ....

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      Рейтинг: +4415

      Enter2006 > slavutiq70 11 минут назад

      Вы указали правду почему "ГазоБразилио" занимает первое место в РПЛ. Спасибо! Но это уже не спортивный принцип а денежный - отсюда и то что РПЛ в Европе очень слабая. Зенит готов просрать самой слабой команде в еврокубках, но зато дома "супер лидеры несколько лет". Позор...

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      Рейтинг: +26131

      slavutiq70 22 минуты назад

      В принципе у Алекперова и было 36% процентов акций + 30 % неизвестное лицо(скорее всего кто из близких Алекперова) и 33% всего у Федуна так что Федун и не был владельцем в полной мере всего на треть . так что походу мало что меняется ....

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