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Ребко: «Ситуация в «Луче» критическая»

13 сентября 2016, 16:28
5

Полузащитник «Луча-Энергии» Алексей Ребко заявил, что из-за долгов в клубе сложилась критическая ситуация. По словам футболиста, задолженность по зарплате составляет три месяца.

«Да, ситуация критическая. Размер долгов? По зарплате – три месяца, премиальные же должны за весь прошлый сезон. Руководство обещает, что все наладится. Вот ждем. В прошлом сезоне по зарплате, в конце концов, с нами рассчитались, надеемся, что и сейчас долги закроют. Ждем до конца недели. А если нет, то будем разговорить с руководством. Не поможет – тогда уже будем действовать», – заявил Ребко.

Источник: Sportbox.ru
Россия. ФНЛ Луч Ребко Алексей
Комментарии (5)
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Сергей Свояк
1473773590
14 матчей за 2016-ый год провёл, а как дело коснулось зарплаты, сразу готов действовать...
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84aivengo
1473774955
ребко? я слышал,он с футболом закончил... отправился в криминалитет..
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Фан666
1473779672
Ребко! А когда-то тоже в сборную привлекался!
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iuda
1473920148
Ситуация критическая! Так идите на выборы!
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