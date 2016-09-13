Ребко: «Ситуация в «Луче» критическая»

Полузащитник «Луча-Энергии» Алексей Ребко заявил, что из-за долгов в клубе сложилась критическая ситуация. По словам футболиста, задолженность по зарплате составляет три месяца.

«Да, ситуация критическая. Размер долгов? По зарплате – три месяца, премиальные же должны за весь прошлый сезон. Руководство обещает, что все наладится. Вот ждем. В прошлом сезоне по зарплате, в конце концов, с нами рассчитались, надеемся, что и сейчас долги закроют. Ждем до конца недели. А если нет, то будем разговорить с руководством. Не поможет – тогда уже будем действовать», – заявил Ребко.