Ребко: «В московском «Арарате» все серьезно. Надеемся на поддержку армян»

Полузащитник московского «Арарата» Алексей Ребко, пришедший в команду текущим летом, рассказал, что клуб ставит перед собой высокие цели.

«Как попал сюда? Очень просто, пригласили, сказали, что создается серьезная команда. Поверьте мне, там все серьезно, у меня есть, с чем сравнить. Надеемся на поддержку армян, на всех московских любителей футбола, которым понравится наша игра», – сказал футболист, некогда вызывавшийся в сборную России.

«Арарат» футбольный сезон-2017/18 проведет в зоне «Центр» ПФЛ. За нее, помимо Ребко, будут выступать такие игроки, как Роман Павлюченко, Игорь Лебеденко, Сергей Ревякин.