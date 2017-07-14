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    Ребко: «В московском «Арарате» все серьезно. Надеемся на поддержку армян»

    Полузащитник московского «Арарата» Алексей Ребко, пришедший в команду текущим летом, рассказал, что клуб ставит перед собой высокие цели.

    «Как попал сюда? Очень просто, пригласили, сказали, что создается серьезная команда. Поверьте мне, там все серьезно, у меня есть, с чем сравнить. Надеемся на поддержку армян, на всех московских любителей футбола, которым понравится наша игра», – сказал футболист, некогда вызывавшийся в сборную России.

    «Арарат» футбольный сезон-2017/18 проведет в зоне «Центр» ПФЛ. За нее, помимо Ребко, будут выступать такие игроки, как Роман Павлюченко, Игорь Лебеденко, Сергей Ревякин.

    Источник: Спорт FM

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    14.07.2017 22:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +503

      xapaycm 15 июля 2017, 04:39

      Почему бы и нет. Люди своё отыгравшие, могут теперь немного расслабиться и поиграть в своё удовольствие, да ещё и за деньги нормальные, как я понимаю. Интересно будет посмотреть на результаты.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 14 июля 2017, 22:45

      Есть где время скоротать футбольным пенсионерам! Плюс после матча - шашлык,люля-кебаб и другие вкусности и сладости!

      1
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 14 июля 2017, 22:45

      Там случайно тренером не Нобель будет ?))

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