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  • Ребко: «В московском «Арарате» все серьезно. Надеемся на поддержку армян»

Ребко: «В московском «Арарате» все серьезно. Надеемся на поддержку армян»

14 июля 2017, 22:31
3

Полузащитник московского «Арарата» Алексей Ребко, пришедший в команду текущим летом, рассказал, что клуб ставит перед собой высокие цели.

«Как попал сюда? Очень просто, пригласили, сказали, что создается серьезная команда. Поверьте мне, там все серьезно, у меня есть, с чем сравнить. Надеемся на поддержку армян, на всех московских любителей футбола, которым понравится наша игра», – сказал футболист, некогда вызывавшийся в сборную России.

«Арарат» футбольный сезон-2017/18 проведет в зоне «Центр» ПФЛ. За нее, помимо Ребко, будут выступать такие игроки, как Роман Павлюченко, Игорь Лебеденко, Сергей Ревякин.

Источник: Спорт FM
Россия. ПФЛ. Зона Центр Арарат-Армения Ребко Алексей
Комментарии (3)
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DeutschlandUberAlles
1500061533
Там случайно тренером не Нобель будет ?))
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deinego77@yandex.ru
1500061536
Есть где время скоротать футбольным пенсионерам! Плюс после матча - шашлык,люля-кебаб и другие вкусности и сладости!
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xapaycm
1500082749
Почему бы и нет. Люди своё отыгравшие, могут теперь немного расслабиться и поиграть в своё удовольствие, да ещё и за деньги нормальные, как я понимаю. Интересно будет посмотреть на результаты.
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