Ребко: «Я подписал контракт на три года с «Араратом»

Арарат - это просто армянский символ , тк проект инициирован армянским сообществом . Деньги у сообщества конечное есть и без сомнения ! Только как-то все делается с кондачка . И это вызывает большие сомнения в успехе проекта . Таких проектов в нашем футболе уже было не мало .
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Экс-полузащитник «Спартака» Алексей Ребко заявил, что согласовал детали перехода в столичный «Арарат». По словам футболиста, он подписал с клубом трехлетний контракт.
«Все, я официально подписал контракт с «Араратом» сроком на три года. Принял такое решение, потому что у команды большие амбиции, задачи, хорошая компания собирается. Я думаю, что будет приятно играть, плюс немаловажный факт, что это московская команда, а я сам столичный парень, так сказать. Тут дом, семья. Вообще, много положительных факторов сыграли роль», – сказал Ребко.
Последним клубом россиянина был «Луч-Энергия».