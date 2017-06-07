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Ребко: «Я подписал контракт на три года с «Араратом»

7 июня 2017, 16:08
6

Экс-полузащитник «Спартака» Алексей Ребко заявил, что согласовал детали перехода в столичный «Арарат». По словам футболиста, он подписал с клубом трехлетний контракт.

«Все, я официально подписал контракт с «Араратом» сроком на три года. Принял такое решение, потому что у команды большие амбиции, задачи, хорошая компания собирается. Я думаю, что будет приятно играть, плюс немаловажный факт, что это московская команда, а я сам столичный парень, так сказать. Тут дом, семья. Вообще, много положительных факторов сыграли роль», – сказал Ребко.

Последним клубом россиянина был «Луч-Энергия».

Источник: Р-Спорт
Россия. ПФЛ. Зона Центр Луч Ребко Алексей
Комментарии (6)
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subbotaspartak
1496841638
На горе Арарат растёт сладкий... Какой гора, брат, В Масква растёт, Сталице нашей родина. Инче?
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levon_man
1496842865
В Советское время Ереванский Арарат считался чемпионом Москвы - он забирал у всех московских команд очень много очков. Уж не волнуетесь ли Вы за это?
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Isaenkov
1496846311
Мне вот всегда интересно было: а почему именно Араратом называют все армянское? Он ведь давно не в Армении.
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Chernyi Lis
1496848311
арарат и москва..что общего плять)))
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dok66
1496849597
Арарат - это просто армянский символ , тк проект инициирован армянским сообществом . Деньги у сообщества конечное есть и без сомнения ! Только как-то все делается с кондачка . И это вызывает большие сомнения в успехе проекта . Таких проектов в нашем футболе уже было не мало . .
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