Ребко: «Я подписал контракт на три года с «Араратом»

Экс-полузащитник «Спартака» Алексей Ребко заявил, что согласовал детали перехода в столичный «Арарат». По словам футболиста, он подписал с клубом трехлетний контракт.

«Все, я официально подписал контракт с «Араратом» сроком на три года. Принял такое решение, потому что у команды большие амбиции, задачи, хорошая компания собирается. Я думаю, что будет приятно играть, плюс немаловажный факт, что это московская команда, а я сам столичный парень, так сказать. Тут дом, семья. Вообще, много положительных факторов сыграли роль», – сказал Ребко.

Последним клубом россиянина был «Луч-Энергия».