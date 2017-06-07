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    Ребко: «Я подписал контракт на три года с «Араратом»

    Экс-полузащитник «Спартака» Алексей Ребко заявил, что согласовал детали перехода в столичный «Арарат». По словам футболиста, он подписал с клубом трехлетний контракт.

    «Все, я официально подписал контракт с «Араратом» сроком на три года. Принял такое решение, потому что у команды большие амбиции, задачи, хорошая компания собирается. Я думаю, что будет приятно играть, плюс немаловажный факт, что это московская команда, а я сам столичный парень, так сказать. Тут дом, семья. Вообще, много положительных факторов сыграли роль», – сказал Ребко.

    Последним клубом россиянина был «Луч-Энергия».

    Источник: Р-Спорт

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    07.06.2017 16:08
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +24829

      dok66 7 июня 2017, 18:33

      Арарат - это просто армянский символ , тк проект инициирован армянским сообществом . Деньги у сообщества конечное есть и без сомнения ! Только как-то все делается с кондачка . И это вызывает большие сомнения в успехе проекта . Таких проектов в нашем футболе уже было не мало .


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      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 7 июня 2017, 18:11

      арарат и москва..что общего плять)))

      1
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      Рейтинг: +24

      Isaenkov 7 июня 2017, 17:38

      Мне вот всегда интересно было: а почему именно Араратом называют все армянское? Он ведь давно не в Армении.

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      Рейтинг: +197

      proekt > Isaenkov 26 июня 2017, 17:31

      Так кроме армян... и ни кто, и не называет...

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      Рейтинг: +571

      levon_man 7 июня 2017, 16:41

      В Советское время Ереванский Арарат считался чемпионом Москвы - он забирал у всех московских команд очень много очков. Уж не волнуетесь ли Вы за это?

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 7 июня 2017, 16:20

      На горе Арарат растёт сладкий...
      Какой гора, брат, В Масква растёт,
      Сталице нашей родина. Инче?

      -3
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