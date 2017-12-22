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    • Ребко: «Полагаете, Федун хорошо разбирается в футболе? 15 лет ошибок»

    Ребко: «Полагаете, Федун хорошо разбирается в футболе? 15 лет ошибок»

    Бывший полузащитник «Спартака» Алексей Ребко считает, что владелец красно-белых Леонид Федун не разбирается в футболе.

    «А вы полагаете, что он хорошо разбирается в футболе? 15 лет ошибок. Не спорю, у Гинера тоже поначалу возникли сложности, но он справился с ними за два-три года. После Артура Жорже мы видим у ЦСКА только прогресс. А если в команду и денег вкладывают много, и армия болельщиков есть, и все хорошо, но результаты плачевны — что это значит? Наверное, что человек не очень разбирается в футболе.

    Да и вообще все эти его заявления – про молодых, например: новый Месси там, новый Видич. Либо он хочет громких заголовков, либо не понимает, о чем говорит», – сказал Ребко.

    Напомним, Алексей выступал за «Спартак» с 2002 по 2009 годы. За это время он провел 56 матчей, забив в них семь голов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    22.12.2017 12:52
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    Комментарии (30)
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    Zenmaster
    1513945647
    У нас в стране , в футболе разбираются все !!! Только не понятно как мы очутились в 7-ом десятке рейтинга -- имея столько "специалистов" ???
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    sammi91
    1513945698
    Леха,ты никто и звать тебя никак))молчи лучше,не получилось в спартаке,так теперь желчь льешь))
    Ответить
    SpartakSpartakSpartak
    1513948766
    Ты даже Арарату не нужен, думаешь в ЦСКА возьмут за твою лесть? Какой прогресс увидел - 0:3?
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    OldenVad
    1513948866
    Полагаете Ребко хорошо разбирается в бизнесе?
    Ответить
    VVM1964
    1513954414
    Как у нас любят давать оценки другим , а вот взял бы Ребко и рассказал о себе - как когда то подавал надежды , но на этом все и закончилось .
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    maygli
    1513958049
    Не помню такого.
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    a_who
    1513958066
    Федун в первую очередь должен разбираться в бизнесе ! да и научился в конце концов на своих ошибках ! Два титула - тому пример !
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    yarik1_78
    1513958643
    Раз в 15 лет даже лопата стреляет,так что все норм.
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    shpilman
    1513970056
    ребко? не, не слышал... это кто?
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    ologreds
    1694991686
    numo529959
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