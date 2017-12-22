Ребко: «Полагаете, Федун хорошо разбирается в футболе? 15 лет ошибок»

Бывший полузащитник «Спартака» Алексей Ребко считает, что владелец красно-белых Леонид Федун не разбирается в футболе.

«А вы полагаете, что он хорошо разбирается в футболе? 15 лет ошибок. Не спорю, у Гинера тоже поначалу возникли сложности, но он справился с ними за два-три года. После Артура Жорже мы видим у ЦСКА только прогресс. А если в команду и денег вкладывают много, и армия болельщиков есть, и все хорошо, но результаты плачевны — что это значит? Наверное, что человек не очень разбирается в футболе.

Да и вообще все эти его заявления – про молодых, например: новый Месси там, новый Видич. Либо он хочет громких заголовков, либо не понимает, о чем говорит», – сказал Ребко.

Напомним, Алексей выступал за «Спартак» с 2002 по 2009 годы. За это время он провел 56 матчей, забив в них семь голов.