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    Ребко: «Федун вообще не разбирается в футболе. Мне кажется, он еще 16 лет будет праздновать чемпионство»

    Бывший полузащитник «Спартака» Алексей Ребко, ныне выступающий за «Арарат», поделился мнением о президенте красно-белых Леониде Федуне. По мнению Ребко, функционер абсолютно не разбирается в футболе.

    – Федун как-то назвал тебя хорошим парнем, чтобы бороться за 14-15 места.

    – Это его мнение. Мое мнение такое, что Федун потратил много миллиардов, а над ним смеялась вся страна. Сейчас он выиграл чемпионство, первое за 16 лет, и еще празднует. Мне кажется, он еще 16 лет будут праздновать. Мнение этого человека касаемо футбола мне неинтересно, оно ничего не стоит.

    – Валерий Оганесян говорил, что Федун в футболе не разбирается. Согласен?

    – Согласен.

    – И из-за этого проблемы у «Спартака»?

    – Вы так не считаете? 16 лет без побед. Самый титулованный клуб. Море смененных тренеров, куча потраченных денег. И «Спартак» сейчас стал одним из топовых клубов. Одним из. А раньше был на три головы выше всех, – сказал Ребко в программе «ЛетМиСпик».

    Источник: YouTube

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    15.09.2017 13:20
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 15 сентября 2017, 19:07

      Когда есть на что бухать 16 лет - я согласен,
      Болельщик любой команды - Вася.

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 15 сентября 2017, 17:51

      Оба правы.

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      Рейтинг: +1501

      777+ 15 сентября 2017, 17:48

      Почитал коментарии..... Господа, а что собственно Ребко сказал неправильного? По моему все в точку! А еще можно добавить что свои воспитанники ни в Спартаке, ни в других командах не на первых ролях! А сколько скандалов было в Спартаке, когда уходили игроки? Потеряна преемственность поколений! Клуб просто забыл, что делать с эти чемпионством! Федун не контролировал клуб, как это было у Бердыева в Рубине и сейчас у Галицкого в Краснодаре! Я говорю о тотальном контроле! И это дает результат! У Федуна слабая команда спортивных директоров, которые подбирают игроков - даже по сравнению с ЦСКА! Ну и Спартак - это не Зенит, который засыпает все деньгами но получает результат! Единственное, что у Федуна получилось, это построить стадион - здесь он молодец! Но это коммерческая недвижимость - это не совсем про футбол! Федуна имели 16-ть лет, выкачивали из него бабки, а РЕЗУЛЬТАТЫ где? Как не крути, а не самый выдающийся форвард Ребко - прав!!!

      4
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      Рейтинг: +17755

      paracetamol > 777+ 15 сентября 2017, 19:00

      Мля, да ты умнее Федуна, Карьеры и всего тренерского штаба. Вот кого надо в спортивные директора!

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      Рейтинг: +1501

      777+ > paracetamol 15 сентября 2017, 20:33

      Я всего лишь немного в теме. А хороший спортивный директор это дар. Рассмотреть в молодом бразильском мальчишке Вагнера Лава или того же Алекса дорогово стоит! Просто одни набивают себе карман, за счет Федуна продавая одних и покупая на их место других, а есть люди которые работают на команду получая неплохие бонусы за качественную работу от руководства....

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      Рейтинг: +431

      aurora5858 15 сентября 2017, 16:58

      Обида .что ничего не добился . И хам.

      1
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      Рейтинг: +11239

      alp 15 сентября 2017, 15:29

      вот даже просто сказать в слух - рябко и федун.... сопля и монстр..

      4
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      Рейтинг: +3795

      serppion > alp 15 сентября 2017, 15:35

      Я бы сказал, презерватив против аборта.

      -1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 15 сентября 2017, 14:57

      Согласен. Даже фанаты Спартака до сих пор вспоминают и празднуют чемпионства СССР и в частости 90-ых годов. Потому что тупо нечему было радоваться до недавнего времени.

      2
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      Рейтинг: +752

      alex1004 > BRO_football 15 сентября 2017, 15:36

      В России до сих пор празднуют День победы, вспоминают Отечественную войну 1812 года, празднуют день космонавтики, да много чего еще празднуют, поскольку это история, а историю свою надо помнить и чтить...

      3
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      Рейтинг: +3282

      woyser > alex1004 15 сентября 2017, 17:32

      Хреново подвёл тему патриотизма! Тебе минус!

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      Рейтинг: +3282

      woyser > 15 сентября 2017, 17:33

      мудак мудака поносит всегда)))

      1
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      Рейтинг: +2119

      OldenVad 15 сентября 2017, 14:51

      Зависть и обида вылезли наружу. Не красиво

      5
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      Рейтинг: +62

      salvor1986 15 сентября 2017, 14:49

      В пердиве встретятся

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +532

      Бан 15 сентября 2017, 14:36

      Похоже у всех попадающих в Арарат вырастает длинный нос и язык.

      7
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      Рейтинг: +17755

      paracetamol 15 сентября 2017, 14:35

      Федун что-ли виноват, что игроки в 1-м тайме с Марибором 13 раз раз по воротам били и ни разу не попали. Ему что, на поле выходить вместо их?

      6
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      Рейтинг: +3795

      serppion > paracetamol 15 сентября 2017, 15:28

      Федун еще как виноват! Надо покупать тех, кто ворота видит!

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      Рейтинг: +17755

      paracetamol > serppion 15 сентября 2017, 18:56

      А кто заставит играть тех, что есть? Федун или заштатный тренеришка?

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