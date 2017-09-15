Ребко: «Федун вообще не разбирается в футболе. Мне кажется, он еще 16 лет будет праздновать чемпионство»

Бывший полузащитник «Спартака» Алексей Ребко, ныне выступающий за «Арарат», поделился мнением о президенте красно-белых Леониде Федуне. По мнению Ребко, функционер абсолютно не разбирается в футболе.

– Федун как-то назвал тебя хорошим парнем, чтобы бороться за 14-15 места.

– Это его мнение. Мое мнение такое, что Федун потратил много миллиардов, а над ним смеялась вся страна. Сейчас он выиграл чемпионство, первое за 16 лет, и еще празднует. Мне кажется, он еще 16 лет будут праздновать. Мнение этого человека касаемо футбола мне неинтересно, оно ничего не стоит.

– Валерий Оганесян говорил, что Федун в футболе не разбирается. Согласен?

– Согласен.

– И из-за этого проблемы у «Спартака»?

– Вы так не считаете? 16 лет без побед. Самый титулованный клуб. Море смененных тренеров, куча потраченных денег. И «Спартак» сейчас стал одним из топовых клубов. Одним из. А раньше был на три головы выше всех, – сказал Ребко в программе «ЛетМиСпик».