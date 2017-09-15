Ребко рассказал, сколько зарабатывает в «Арарате»

Полузащитник «Арарата» Алексей Ребко объяснил свое решение перейти в клуб третьего дивизиона. Также 31-летний футболист рассказал, сколько зарабатывает в «Арарате».

«Я пришел в «Арарат», потому что он находится в Москве.

Заинтересованность в деньгах? Нет. Скорее амбиции, состав. Цель – выйти в Премьер-лигу за два года. Сначала в ФНЛ, а потом уже и выше. Я получаю в «Арарате» меньше, чем в «Луче-Энергии» – меньше полумиллиона рублей в месяц», – заявил Ребко в программе «ЛетМиСпик».