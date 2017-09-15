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    Ребко рассказал, сколько зарабатывает в «Арарате»

    Полузащитник «Арарата» Алексей Ребко объяснил свое решение перейти в клуб третьего дивизиона. Также 31-летний футболист рассказал, сколько зарабатывает в «Арарате».

    «Я пришел в «Арарат», потому что он находится в Москве.

    Заинтересованность в деньгах? Нет. Скорее амбиции, состав. Цель – выйти в Премьер-лигу за два года. Сначала в ФНЛ, а потом уже и выше. Я получаю в «Арарате» меньше, чем в «Луче-Энергии» – меньше полумиллиона рублей в месяц», – заявил Ребко в программе «ЛетМиСпик».

    Источник: YouTube

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    15.09.2017 14:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 24 сентября 2017, 17:00

      499999? Совсем обнищал бедолага. Скоро голодные обмороки начнутся.

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 15 сентября 2017, 15:31

      То есть в Луче,где деньги платили раз в год з/п юыла порядка полумиллиона в месяц...Тогда понятно,почему у Луча такие проблемы с деньгами

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