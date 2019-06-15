Ребко объявил о завершении карьеры. Игроку 33 года

Полузащитник Алексей Ребко принял решение завершить профессиональную карьеру.
«Я принял решение завершить свою футбольную карьеру в связи с травмами, которые мешают продолжить профессиональную карьеру футболиста. Я не ухожу из футбола, сейчас я поступаю на тренерские курсы в ВШТ и надеюсь стать тренером», – сказал 33-летний хавбек.
- Ребко – воспитанник «Спартака».
- Его дебют состоялся в 2002 году. Тогда он вышел на поле в возрасте 16 лет и 78 дней.
- Игрок также выступал за «Рубин», ФК «Москва», «Динамо», «Ростов», «Томь», «Амкар», «Луч-Энергию», «Арарат» и «Ротор».
- В составе сборной России он сыграл три матча.