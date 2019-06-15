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    Ребко объявил о завершении карьеры. Игроку 33 года

    Полузащитник Алексей Ребко принял решение завершить профессиональную карьеру.

    «Я принял решение завершить свою футбольную карьеру в связи с травмами, которые мешают продолжить профессиональную карьеру футболиста. Я не ухожу из футбола, сейчас я поступаю на тренерские курсы в ВШТ и надеюсь стать тренером», – сказал 33-летний хавбек.

    • Ребко – воспитанник «Спартака».
    • Его дебют состоялся в 2002 году. Тогда он вышел на поле в возрасте 16 лет и 78 дней.
    • Игрок также выступал за «Рубин», ФК «Москва», «Динамо», «Ростов», «Томь», «Амкар», «Луч-Энергию», «Арарат» и «Ротор».
    • В составе сборной России он сыграл три матча.

    Источник: Sport24

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