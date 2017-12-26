Григорян: «Если ведешь переговоры с игроком и не можешь договориться в восьми из десяти случаев, то ты хреновый переговорщик»

Новый главный тренер «Луча-Энергии» Александр Григорян рассказал об игроках, которых хотел бы пригласить в команду.

— У «Луча» по ходу сезона были проблемы с деньгами. Сейчас долги закрыты?

— Не знаю досконально ситуацию, потому что мое назначение произошло только сегодня. Так что этими вопросами только начну заниматься.

— Из-за долгов на клуб наложен запрет на регистрацию новичков. Вам обещали исправить эту ситуацию?

— Обещали.

— Нет ли желания позвать в «Луч» Алексея Ребко и Игоря Лебеденко, которые, как и вы, покинули московский «Арарат»?

— С удовольствием бы пригласил.

— Пока не говорили с ними?

— А какой смысл, если у нас закрыто окно на трансферы?

— Чтобы достигнуть устной договоренности.

— Со стороны может показаться, что я любитель поболтать, но я не хочу действовать вхолостую. Считаю, если ты ведешь переговоры с футболистами, то в восьми из десяти случаев должен договориться. Если у тебя процент ниже, то ты хреновый переговорщик.

Напомним, что Григорян сегодня занял пост главного тренера «Луча-Энергии».