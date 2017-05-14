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Алексей Ребко
Статистика
Алексей Ребко - статистика
Завершил карьеру
23 апреля 1986 (40), Москва
#17 | Полузащитник
187 см | 83 кг
Россия
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Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. ФНЛ 2015/2016
Россия. Премьер-лига 2014/2015
Россия. Молодежное первенство 2013/2014
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Россия. Молодежное первенство 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Молодежное первенство 2010
Россия. Премьер-Лига 2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Премьер-лига 2009
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Россия. Премьер-лига 2007
Россия. Кубок 2006/2007
Россия. Премьер-лига 2006
Россия. Премьер-лига 2002
Команда
И
Г
П
Ж
К
Луч
17
1
0
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 37 тур
Луч
0 : 0
14.05.2017
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Химки
2 : 2
10.05.2017
Луч
1' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Тамбов
1 : 0
29.04.2017
Луч
1' - 90'
47'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Спартак-2
3 : 0
17.04.2017
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Нефтехимик
1 : 1
12.04.2017
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Луч
2 : 2
01.04.2017
Волгарь
1' - 35'
22'
35'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Луч
0 : 0
26.03.2017
Зенит-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Луч
1 : 3
26.11.2016
Тюмень
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Луч
1 : 0
19.11.2016
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Луч
2 : 1
05.11.2016
Кубань (ЛФЛ)
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Cибирь
0 : 0
30.10.2016
Луч
1' - 80'
66'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Луч
2 : 0
22.10.2016
Химки
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
СКА-Хабаровск
0 : 1
15.10.2016
Луч
1' - 58'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Луч
0 : 1
08.10.2016
Тамбов
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Луч
0 : 0
26.09.2016
Спартак-2
85' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Зенит-2
1 : 0
28.08.2016
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Динамо
3 : 2
17.08.2016
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Луч
0 : 2
13.08.2016
Енисей
1' - 53'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Тюмень
0 : 0
06.08.2016
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Шинник
3 : 1
31.07.2016
Луч
1' - 31'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Сокол
1 : 0
27.07.2016
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Луч
0 : 2
23.07.2016
Факел
1' - 90'
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