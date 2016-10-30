Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Луч
Cибирь - Луч: обзор матча 30 октября 2016
Cибирь
30.10.2016, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
0 : 0
Завершен
Луч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Луч
Желтая карточка
Н. Глушков
90'
90'
Замена
А. Килин
️️️️
И. Столбовой
87'
Желтая карточка
А. Пискунов
80'
Замена
С. Пономаренко
️️️️
А. Ребко
Замена
Т. Выходил
️️️️
А. Кушнирук
67'
66'
Желтая карточка
А. Ребко
63'
Замена
М. Насадюк
️️️️
Д. Гриднев
56'
Замена
А. Носов
️️️️
И. Михалев
Замена
А. Коржунов
️️️️
А. Овсепян
54'
Замена
Г. Рухаиа
️️️️
Р. Магаль
46'
Замена
А. Гладышев
️️️️
В. Азаров
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
95
Араик Овсепян
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
77
Максим Андреев
АП
99
Владимир Азаров
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Луч
35
Илья Гаврилов
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
6
Юрий Коломыц
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
27
Адриан Кашкавал
ЦЗ
19
Максим Машнев
ОП
56
Даниил Гриднев
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
39
Илья Михалев
ЦФ
24
Иван Столбовой
ЦФ
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
4
Томаш Выходил
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
17
Артем Коржунов
ЦП
12
Алексей Кувшинов
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
Луч
70
Александр Котляров
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
32
Вадим Минич
ЦП
3
Максим Насадюк
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
11
Александр Носов
ЦФ
4-3-1-2
22
Цыган
5
Кушнирук
80
Качан
29
Мищенко
28
Магаль
95
Овсепян
47
Глушков
8
Макаренко
77
Андреев
45
Вотинов
99
Азаров
3-3-2-2
35
Гаврилов
6
Коломыц
27
Грицаенко
27
Кашкавал
5
Пискунов
19
Машнев
85
Попов
56
Гриднев
17
Ребко
24
Столбовой
39
Михалев
95
Овсепян
17
Коржунов
17
Коржунов
95
Овсепян
5
Кушнирук
4
Выходил
4
Выходил
5
Кушнирук
99
Азаров
5
Гладышев
5
Гладышев
99
Азаров
28
Магаль
4
Рухаиа
4
Рухаиа
28
Магаль
56
Гриднев
3
Насадюк
3
Насадюк
56
Гриднев
17
Ребко
12
Пономаренко
12
Пономаренко
17
Ребко
24
Столбовой
18
Килин
18
Килин
24
Столбовой
39
Михалев
11
Носов
11
Носов
39
Михалев
Остались в запасе
Cибирь
Луч
90
Никита Безлихотнов
ПВ
12
Алексей Кувшинов
ЦП
25
Илья Трунин
ВР
32
Вадим Минич
ЦП
70
Александр Котляров
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
Остались в запасе
90
Никита Безлихотнов
ПВ
12
Алексей Кувшинов
ЦП
25
Илья Трунин
ВР
Остались в запасе
32
Вадим Минич
ЦП
70
Александр Котляров
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
Статистика матча Cибирь - Луч
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Стадион:
РФЦ Заря
Новости команд
Все
Cибирь
Луч
Умер экс-тренер сборной Литвы, поработавший в пяти российских клубах
13 января
1
Акинфеев вспомнил самый памятный отбитый удар с пенальти, помимо игры с Испанией
2024.04.09 09:54
1
«Не сошлись в ценнике». Левандовски в 2007 году мог перейти в «Сибирь»
2022.06.21 16:34
3
Савин сообщил о мошенничестве экс-директора «Луча» на 13 миллионов рублей
2020.06.23 13:18
1
Саламатов стал игроком «Тамбова»
2020.06.20 12:47
«Не сошлись в ценнике». Левандовски в 2007 году мог перейти в «Сибирь»
2022.06.21 16:34
3
Фаната «Сибири» посадили на 8,5 лет за убийство болельщика «Енисея». Его мать уверена, что виновен другой
2019.08.13 13:29
2
ФНЛ. «Нижний Новгород» победил «Мордовию» и сыграет в стыковых матчах за выход в РПЛ
2019.05.25 16:58
4
ФНЛ. «Тамбов» и «Спартак-2» сыграли вничью, «Сочи» победил «Томь»
2019.04.28 16:58
1
ФНЛ. «Сочи» победил «Луч» и приблизился к «Тамбову» на расстояние одного очка
2019.04.24 17:59
4
Умер экс-тренер сборной Литвы, поработавший в пяти российских клубах
13 января
1
Акинфеев вспомнил самый памятный отбитый удар с пенальти, помимо игры с Испанией
2024.04.09 09:54
1
Савин сообщил о мошенничестве экс-директора «Луча» на 13 миллионов рублей
2020.06.23 13:18
1
Саламатов стал игроком «Тамбова»
2020.06.20 12:47
Тихоновецкий – о дисквалификации за наркотики: «Можно было договориться, но РФС устроил показательную порку»
2020.05.06 15:04
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+