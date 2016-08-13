Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Енисей
Луч - Енисей: обзор матча 13 августа 2016
Луч
13.08.2016, суббота, 12:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
0 : 2
Завершен
Енисей
62'
А. Малоян
87'
А. Ломакин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Енисей
87'
ГОЛ! 0:2!
А. Ломакин
86'
Желтая карточка
Н. Чичерин
83'
Замена
В. Кичин
️️️️
О. Ланин
77'
Желтая карточка
М. Комков
72'
Замена
А. Фатуллаев
️️️️
А. Малоян
Замена
Нивалдо
️️️️
А. Кашкавал
68'
62'
ГОЛ! 0:1!
А. Малоян
59'
Замена
А. Ломакин
️️️️
И. Кухарчук
55'
Замена
А. Коротаев
️️️️
А. Алиев
Замена
И. Столбовой
️️️️
А. Ребко
53'
Замена
Ю. Коломыц
️️️️
А. Пискунов
46'
Замена
М. Насадюк
️️️️
Д. Гриднев
43'
Желтая карточка
Ю. Петраков
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
35
Илья Гаврилов
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
27
Адриан Кашкавал
ЦЗ
32
Вадим Минич
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
77
Юрий Петраков
ПП
11
Александр Носов
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
Енисей
1
Денис Вавилин
ВР
15
Росин Колев
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
27
Павел Рожков
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Луч
70
Александр Котляров
ВР
6
Юрий Коломыц
ЦЗ
3
Максим Насадюк
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
6
Нивалдо
ЦФ
24
Иван Столбовой
ЦФ
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
24
Александр Коротаев
ЦФ
4-4-2
35
Гаврилов
85
Попов
27
Грицаенко
27
Кашкавал
5
Пискунов
32
Минич
56
Гриднев
17
Ребко
77
Петраков
39
Михалев
11
Носов
3-2-3-1-1
1
Вавилин
4
Чичерин
15
Колев
35
Гультяев
64
Ланин
27
Рожков
10
Комков
10
Алиев
14
Семакин
44
Кухарчук
0
Малоян
5
Пискунов
6
Коломыц
6
Коломыц
5
Пискунов
56
Гриднев
3
Насадюк
3
Насадюк
56
Гриднев
27
Кашкавал
6
Нивалдо
6
Нивалдо
27
Кашкавал
17
Ребко
24
Столбовой
24
Столбовой
17
Ребко
64
Ланин
2
Кичин
2
Кичин
64
Ланин
0
Малоян
15
Фатуллаев
15
Фатуллаев
0
Малоян
44
Кухарчук
90
Ломакин
90
Ломакин
44
Кухарчук
10
Алиев
24
Коротаев
24
Коротаев
10
Алиев
Остались в запасе
Луч
Енисей
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
70
Александр Котляров
ВР
18
Антон Килин
ПВ
1
Михаил Опарин
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
70
Александр Котляров
ВР
18
Антон Килин
ПВ
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Луч - Енисей
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Денис Шпилев
(Белгород)
Стадион:
Динамо
Новости команд
Все
Луч
Енисей
Радимов назвал самого честного соперника в карьере
15 ноября
6
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
Тихонов сделал заявление о возвращении в «Енисей»
5 ноября
5
«Енисей» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Енисея» и «Нижнего Новгорода» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
Умер экс-тренер сборной Литвы, поработавший в пяти российских клубах
13 января
1
Акинфеев вспомнил самый памятный отбитый удар с пенальти, помимо игры с Испанией
2024.04.09 09:54
1
Савин сообщил о мошенничестве экс-директора «Луча» на 13 миллионов рублей
2020.06.23 13:18
1
Саламатов стал игроком «Тамбова»
2020.06.20 12:47
Тихоновецкий – о дисквалификации за наркотики: «Можно было договориться, но РФС устроил показательную порку»
2020.05.06 15:04
2
Радимов назвал самого честного соперника в карьере
15 ноября
6
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
Тихонов сделал заявление о возвращении в «Енисей»
5 ноября
5
«Енисей» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Енисея» и «Нижнего Новгорода» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+