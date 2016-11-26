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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Тюмень
Луч - Тюмень: обзор матча 26 ноября 2016
Луч
26.11.2016, суббота, 09:00
Россия. ФНЛ, 24 тур
1 : 3
Завершен
Тюмень
16'
И. Столбовой
42'
А. Чуканов
44'
Х. Мамтов (П)
59'
В. Лешонок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Тюмень
89'
Замена
А. Рябокобыленко
️️️️
Д. Кленкин
87'
Замена
Р. Локтионов
️️️️
А. Чуканов
Желтая карточка
Р. Джигкаев
77'
Замена
Р. Гордиенко
️️️️
А. Килин
77'
59'
ГОЛ! 1:3!
В. Лешонок
Желтая карточка
И. Михалев
58'
Замена
Р. Джигкаев
️️️️
А. Носов
56'
Замена
И. Михалев
️️️️
Д. Голубев
46'
Замена
Ю. Коломыц
️️️️
М. Машнев
46'
44'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Х. Мамтов
42'
ГОЛ! 1:1!
А. Чуканов
33'
Желтая карточка
П. Шакуро
27'
Желтая карточка
А. Шляпкин
19'
Желтая карточка
К. Ахмедов
ГОЛ! 1:0!
И. Столбовой
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
35
Илья Гаврилов
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЛЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
19
Максим Машнев
ОП
56
Даниил Гриднев
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
24
Иван Столбовой
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
Тюмень
35
Артем Смирнов
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
20
Никита Теленков
ЛП
4
Данил Кленкин
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ивченко
Луч
70
Александр Котляров
ВР
6
Юрий Коломыц
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
15
Роман Джигкаев
ЦП
3
Максим Насадюк
ЦП
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
4
Роман Локтионов
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
4
Алексей Пустозеров
ЦП
17
Егор Глухов
ПВ
4-1-2-1-2
35
Гаврилов
85
Попов
5
Пискунов
27
Грицаенко
92
Голубев
19
Машнев
56
Гриднев
17
Ребко
18
Килин
11
Носов
24
Столбовой
2-5-2-1
35
Смирнов
90
Шакуро
55
Гузь
9
Лешонок
13
Шляпкин
27
Чудин
3
Ахмедов
20
Теленков
7
Чуканов
4
Кленкин
9
Мамтов
11
Носов
15
Джигкаев
15
Джигкаев
11
Носов
18
Килин
18
Гордиенко
18
Гордиенко
18
Килин
19
Машнев
6
Коломыц
6
Коломыц
19
Машнев
92
Голубев
39
Михалев
39
Михалев
92
Голубев
7
Чуканов
4
Локтионов
4
Локтионов
7
Чуканов
4
Кленкин
5
Рябокобыленко
5
Рябокобыленко
4
Кленкин
Остались в запасе
Луч
Тюмень
3
Максим Насадюк
ЦП
70
Александр Котляров
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
17
Егор Глухов
ПВ
4
Алексей Пустозеров
ЦП
35
Игорь Телков
ВР
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
Главный тренер
Александр Ивченко
Остались в запасе
3
Максим Насадюк
ЦП
70
Александр Котляров
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
Остались в запасе
17
Егор Глухов
ПВ
4
Алексей Пустозеров
ЦП
35
Игорь Телков
ВР
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
Главный тренер
Александр Ивченко
Статистика матча Луч - Тюмень
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
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