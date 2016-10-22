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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Химки
Луч - Химки: обзор матча 22 октября 2016
Луч
22.10.2016, суббота, 09:00
Россия. ФНЛ, 18 тур
2 : 0
Завершен
Химки
83'
И. Столбовой
90+2'
А. Пискунов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Химки
ГОЛ! 2:0!
А. Пискунов
90'
+2
88'
Замена
М. Широков
️️️️
Г. Галешич
Замена
А. Кашкавал
️️️️
Р. Гордиенко
88'
ГОЛ! 1:0!
И. Столбовой
83'
Замена
М. Машнев
️️️️
Д. Гриднев
80'
77'
Замена
Д. Ахба
️️️️
Ф. Дворников
72'
Замена
М. Петрусев
️️️️
Д. Сикорски
Замена
И. Столбовой
️️️️
И. Михалев
71'
Желтая карточка
Д. Гриднев
69'
66'
Замена
М. Гащенков
️️️️
И. Губерац
Замена
В. Минич
️️️️
А. Носов
66'
60'
Желтая карточка
Н. Лапин
39'
Желтая карточка
А. Шумских
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
35
Илья Гаврилов
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
6
Юрий Коломыц
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
3
Максим Насадюк
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
Химки
18
Вячеслав Исупов
ВР
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
88
Ивица Губерац
ОП
4
Николай Тюнин
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
9
Федор Дворников
ЦФ
33
Даниэль Сикорски
ЦФ
24
Горан Галешич
ЦФ
Луч
70
Александр Котляров
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
27
Адриан Кашкавал
ЦЗ
19
Максим Машнев
ОП
32
Вадим Минич
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
24
Иван Столбовой
ЦФ
Химки
1
Дмитрий Цицилин
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
77
Максим Широков
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
20
Дмитрий Ахба
ЦФ
4-2-1-3
35
Гаврилов
85
Попов
6
Коломыц
27
Грицаенко
5
Пискунов
3
Насадюк
56
Гриднев
18
Килин
39
Михалев
11
Носов
18
Гордиенко
2-3-2-3
18
Исупов
26
Чернышов
5
Шумских
9
Лапин
88
Губерац
27
Заика
4
Тюнин
53
Казаев
24
Галешич
33
Сикорски
9
Дворников
11
Носов
32
Минич
32
Минич
11
Носов
56
Гриднев
19
Машнев
19
Машнев
56
Гриднев
18
Гордиенко
27
Кашкавал
27
Кашкавал
18
Гордиенко
39
Михалев
24
Столбовой
24
Столбовой
39
Михалев
33
Сикорски
8
Петрусев
8
Петрусев
33
Сикорски
9
Дворников
20
Ахба
20
Ахба
9
Дворников
24
Галешич
77
Широков
77
Широков
24
Галешич
88
Губерац
77
Гащенков
77
Гащенков
88
Губерац
Остались в запасе
Луч
Химки
70
Александр Котляров
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
17
Алексей Ребко
ЦП
1
Дмитрий Цицилин
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
Остались в запасе
70
Александр Котляров
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
17
Алексей Ребко
ЦП
Остались в запасе
1
Дмитрий Цицилин
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
Статистика матча Луч - Химки
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Апонасенко
(Москва)
Стадион:
Динамо
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