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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Тамбов
Луч - Тамбов: обзор матча 08 октября 2016
Луч
08.10.2016, суббота, 12:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
0 : 1
Завершен
Тамбов
14'
О. Чернышов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Тамбов
Желтая карточка
И. Гаврилов
90'
90'
Желтая карточка
А. Аверьянов
90'
Замена
А. Михалев
️️️️
А. Аверьянов
86'
Желтая карточка
А. Рыбин
73'
Замена
И. Спицын
️️️️
О. Чернышов
Замена
А. Носов
️️️️
Ю. Коломыц
73'
69'
Замена
В. Сорокин
️️️️
С. Шевчук
61'
Замена
А. Аверьянов
️️️️
А. Алумона
Желтая карточка
М. Насадюк
57'
Замена
Р. Гордиенко
️️️️
В. Минич
55'
Замена
С. Пономаренко
️️️️
Д. Гриднев
39'
Замена
М. Насадюк
️️️️
М. Попов
36'
Желтая карточка
Д. Гриднев
25'
14'
ГОЛ! 0:1!
О. Чернышов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
35
Илья Гаврилов
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
6
Юрий Коломыц
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
27
Адриан Кашкавал
ЦЗ
19
Максим Машнев
ОП
32
Вадим Минич
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
39
Илья Михалев
ЦФ
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
20
Александр Столяренко
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
25
Денис Поярков
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
18
Александр Алумона
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Луч
70
Александр Котляров
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
3
Максим Насадюк
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
24
Иван Столбовой
ЦФ
Тамбов
1
Даниил Гавиловский
ВР
19
Алексей Михалев
ЦЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
18
Илья Спицын
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
15
Валерий Сорокин
ПП
3
Михаил Тыняный
ЦФ
3-3-3-1
35
Гаврилов
6
Коломыц
27
Грицаенко
27
Кашкавал
85
Попов
19
Машнев
5
Пискунов
32
Минич
56
Гриднев
17
Ребко
39
Михалев
4-3-1-2
81
Смирнов
22
Рыбин
20
Столяренко
4
Овсиенко
55
Шляков
25
Поярков
30
Трусевич
70
Шевчук
7
Чернышов
13
Дорожкин
18
Алумона
32
Минич
18
Гордиенко
18
Гордиенко
32
Минич
85
Попов
3
Насадюк
3
Насадюк
85
Попов
56
Гриднев
12
Пономаренко
12
Пономаренко
56
Гриднев
6
Коломыц
11
Носов
11
Носов
6
Коломыц
Аверьянов
19
Михалев
19
Михалев
Аверьянов
18
Алумона
11
Аверьянов
11
Аверьянов
18
Алумона
7
Чернышов
18
Спицын
18
Спицын
7
Чернышов
70
Шевчук
15
Сорокин
15
Сорокин
70
Шевчук
Остались в запасе
Луч
Тамбов
70
Александр Котляров
ВР
18
Антон Килин
ПВ
24
Иван Столбовой
ЦФ
3
Михаил Тыняный
ЦФ
1
Даниил Гавиловский
ВР
7
Дмитрий Каюмов
АП
Остались в запасе
70
Александр Котляров
ВР
18
Антон Килин
ПВ
24
Иван Столбовой
ЦФ
Остались в запасе
3
Михаил Тыняный
ЦФ
1
Даниил Гавиловский
ВР
7
Дмитрий Каюмов
АП
Статистика матча Луч - Тамбов
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Динамо
Новости команд
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