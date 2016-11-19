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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Шинник
Луч - Шинник: обзор матча 19 ноября 2016
Луч
19.11.2016, суббота, 09:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
1 : 0
Завершен
Шинник
10'
И. Столбовой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Шинник
90'
Желтая карточка
И. Подоляк
Замена
А. Кашкавал
️️️️
М. Машнев
90'
88'
Желтая карточка
М. Земсков
Замена
Е. Белоногов
️️️️
А. Килин
86'
85'
Замена
В. Цховребов
️️️️
Е. Ятченко
78'
Замена
А. Мугинов
️️️️
Т. Царикаев
76'
Замена
В. Ослоновский
️️️️
М. Султонов
Замена
Р. Гордиенко
️️️️
И. Столбовой
73'
68'
Замена
И. Подоляк
️️️️
Р. Нетфуллин
Замена
С. Пономаренко
️️️️
А. Носов
54'
19'
Желтая карточка
Р. Нетфуллин
ГОЛ! 1:0!
И. Столбовой
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
35
Илья Гаврилов
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЛЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
19
Максим Машнев
ОП
17
Алексей Ребко
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
11
Александр Носов
ЦФ
24
Иван Столбовой
ЦФ
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
8
Михаил Земсков
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Луч
70
Александр Котляров
ВР
6
Юрий Коломыц
ЦЗ
27
Адриан Кашкавал
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
95
Евгений Белоногов
ЦП
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
Шинник
22
Илья Лантратов
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
37
Владислав Ослоновский
ЦП
17
Артур Мугинов
ЦП
13
Арсен Айрапетян
АП
20
Иван Подоляк
ЦФ
4-1-2-1-2
35
Гаврилов
85
Попов
5
Пискунов
27
Грицаенко
92
Голубев
19
Машнев
17
Ребко
56
Гриднев
18
Килин
24
Столбовой
11
Носов
4-1-2-1-2
16
Яшин
97
Ятченко
24
Гоцук
78
Чистяков
5
Евсеев
17
Царикаев
37
Сиротов
52
Нетфуллин
28
Султонов
81
Низамутдинов
8
Земсков
18
Килин
95
Белоногов
95
Белоногов
18
Килин
24
Столбовой
18
Гордиенко
18
Гордиенко
24
Столбовой
19
Машнев
27
Кашкавал
27
Кашкавал
19
Машнев
11
Носов
12
Пономаренко
12
Пономаренко
11
Носов
97
Ятченко
15
Цховребов
15
Цховребов
97
Ятченко
28
Султонов
37
Ослоновский
37
Ослоновский
28
Султонов
52
Нетфуллин
20
Подоляк
20
Подоляк
52
Нетфуллин
17
Царикаев
17
Мугинов
17
Мугинов
17
Царикаев
Остались в запасе
Луч
Шинник
6
Юрий Коломыц
ЦЗ
70
Александр Котляров
ВР
39
Илья Михалев
ЦФ
13
Арсен Айрапетян
АП
22
Илья Лантратов
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
6
Юрий Коломыц
ЦЗ
70
Александр Котляров
ВР
39
Илья Михалев
ЦФ
Остались в запасе
13
Арсен Айрапетян
АП
22
Илья Лантратов
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Луч - Шинник
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
Динамо
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