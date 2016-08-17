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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо - Луч
Динамо - Луч: обзор матча 17 августа 2016
Динамо
17.08.2016, среда, 19:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
3 : 2
Завершен
Луч
55'
С. Терехов
87'
И. Темников
90+1'
А. Зотов
79'
А. Грицаенко
89'
С. Терехов (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Луч
ГОЛ! 3:2!
А. Зотов
90'
+1
89'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
С. Терехов
Желтая карточка
И. Темников
87'
ГОЛ! 2:1!
И. Темников
87'
87'
Желтая карточка
И. Гаврилов
Замена
А. Сапета
️️️️
С. Драгун
84'
82'
Замена
С. Пономаренко
️️️️
А. Килин
79'
ГОЛ! 1:1!
А. Грицаенко
Желтая карточка
С. Терехов
77'
Замена
Ф. Бечирай
️️️️
Е. Луценко
76'
69'
Замена
В. Минич
️️️️
Ю. Петраков
Замена
А. Катрич
️️️️
М. Кузьмин
67'
65'
Замена
А. Носов
️️️️
Р. Гордиенко
Замена
И. Темников
️️️️
А. Ташаев
58'
57'
Замена
М. Насадюк
️️️️
И. Михалев
ГОЛ! 1:0!
С. Терехов
55'
29'
Желтая карточка
М. Попов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
32
Сергей Терехов
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
88
Александр Ташаев
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Луч
35
Илья Гаврилов
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
6
Юрий Коломыц
ЦЗ
27
Адриан Кашкавал
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
19
Максим Машнев
ОП
56
Даниил Гриднев
ЦП
77
Юрий Петраков
ПП
18
Антон Килин
ПВ
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
Динамо
42
Сергей Нарубин
ВР
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
11
Антон Терехов
ПВ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
Луч
70
Александр Котляров
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
3
Максим Насадюк
ЦП
32
Вадим Минич
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
11
Александр Носов
ЦФ
4-2-2-2
1
Шунин
32
Терехов
44
Рыков
21
Белоруков
18
Морозов
21
Зотов
21
Драгун
6
Кузьмин
88
Ташаев
48
Луценко
8
Панченко
4-1-2-1-2
35
Гаврилов
6
Коломыц
27
Кашкавал
27
Грицаенко
85
Попов
19
Машнев
77
Петраков
56
Гриднев
18
Килин
39
Михалев
18
Гордиенко
6
Кузьмин
77
Катрич
77
Катрич
6
Кузьмин
88
Ташаев
11
Темников
11
Темников
88
Ташаев
21
Драгун
41
Сапета
41
Сапета
21
Драгун
48
Луценко
9
Бечирай
9
Бечирай
48
Луценко
39
Михалев
3
Насадюк
3
Насадюк
39
Михалев
77
Петраков
32
Минич
32
Минич
77
Петраков
18
Килин
12
Пономаренко
12
Пономаренко
18
Килин
18
Гордиенко
11
Носов
11
Носов
18
Гордиенко
Остались в запасе
Динамо
Луч
42
Сергей Нарубин
ВР
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
11
Антон Терехов
ПВ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
70
Александр Котляров
ВР
17
Алексей Ребко
ЦП
Остались в запасе
42
Сергей Нарубин
ВР
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
11
Антон Терехов
ПВ
Остались в запасе
70
Александр Котляров
ВР
17
Алексей Ребко
ЦП
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Статистика матча Динамо - Луч
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Арена-Химки
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