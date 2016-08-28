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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Зенит-2 - Луч
Зенит-2 - Луч: обзор матча 28 августа 2016
Зенит-2
28.08.2016, воскресенье, 19:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
1 : 0
Завершен
Луч
49'
Д. Мильдзихов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит-2 - Луч
Замена
А. Зиньковский
️️️️
А. Евсеев
90'
+2
Замена
Н. Саламатов
️️️️
А. Гасилин
90'
Замена
К. Костин
️️️️
К. Зырянов
85'
82'
Замена
А. Кашкавал
️️️️
М. Машнев
79'
Замена
В. Минич
️️️️
А. Носов
ГОЛ! 1:0!
Д. Мильдзихов
49'
Замена
Д. Ящук
️️️️
М. Проничев
46'
17'
Желтая карточка
Ю. Петраков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
34
Максимилиан Проничев
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Главный тренер
Владислав Радимов
Луч
70
Александр Котляров
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
6
Юрий Коломыц
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
19
Максим Машнев
ОП
56
Даниил Гриднев
ЦП
77
Юрий Петраков
ПП
18
Антон Килин
ПВ
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
Зенит-2
96
Игорь Обухов
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
17
Кирилл Костин
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
91
Данила Ящук
ЦП
10
Никита Саламатов
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Луч
35
Илья Гаврилов
ВР
27
Адриан Кашкавал
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
95
Евгений Белоногов
ЦП
3
Максим Насадюк
ЦП
32
Вадим Минич
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
3-2-3-2
23
Бабурин
51
Карпов
33
Йованович
58
Зуев
23
Чернов
52
Мильдзихов
94
Евсеев
18
Зырянов
40
Бавин
19
Гасилин
34
Проничев
4-1-2-1-2
70
Котляров
5
Пискунов
6
Коломыц
27
Грицаенко
85
Попов
19
Машнев
77
Петраков
56
Гриднев
18
Килин
11
Носов
18
Гордиенко
34
Проничев
91
Ящук
91
Ящук
34
Проничев
18
Зырянов
17
Костин
17
Костин
18
Зырянов
19
Гасилин
10
Саламатов
10
Саламатов
19
Гасилин
94
Евсеев
77
Зиньковский
77
Зиньковский
94
Евсеев
11
Носов
32
Минич
32
Минич
11
Носов
19
Машнев
27
Кашкавал
27
Кашкавал
19
Машнев
Остались в запасе
Зенит-2
Луч
96
Игорь Обухов
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Владислав Радимов
95
Евгений Белоногов
ЦП
3
Максим Насадюк
ЦП
35
Илья Гаврилов
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
17
Алексей Ребко
ЦП
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
91
Павел Долгов
ЦФ
Остались в запасе
95
Евгений Белоногов
ЦП
3
Максим Насадюк
ЦП
35
Илья Гаврилов
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
17
Алексей Ребко
ЦП
Главный тренер
Владислав Радимов
Статистика матча Зенит-2 - Луч
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
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Иртыш
0 : 2
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
МСА Петровский
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