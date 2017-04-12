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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Луч
Нефтехимик - Луч: обзор матча 12 апреля 2017
Нефтехимик
12.04.2017, среда, 15:00
Россия. ФНЛ, 31 тур
1 : 1
Завершен
Луч
31'
К. Муллин
29'
А. Килин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Луч
89'
Замена
И. Михалев
️️️️
А. Килин
81'
Замена
Р. Гордиенко
️️️️
И. Столбовой
72'
Замена
А. Носов
️️️️
М. Машнев
64'
Желтая карточка
М. Насадюк
ГОЛ! 1:1!
К. Муллин
31'
29'
ГОЛ! 0:1!
А. Килин
Желтая карточка
К. Муллин
20'
Желтая карточка
Л. Корнилов
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
27
Михаил Комаров
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
2
Михаил Петролай
ОП
18
Лев Корнилов
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Луч
35
Илья Гаврилов
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
27
Адриан Кашкавал
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
19
Максим Машнев
ОП
3
Максим Насадюк
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
24
Иван Столбовой
ЦФ
Нефтехимик
1
Денис Книга
ВР
55
Егор Тараканов
ЦЗ
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
11
Александр Гаглоев
ЦП
10
Богдан Бойчук
ПВ
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Луч
70
Александр Котляров
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
32
Вадим Минич
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
3-1-2-1-3
27
Комаров
23
Кобахидзе
3
Сурков
2
Морозов
2
Петролай
18
Корнилов
15
Маляка
10
Гелоян
10
Бабырь
9
Муллин
20
Галиакберов
3-3-2-1-1
35
Гаврилов
27
Кашкавал
12
Пономаренко
27
Грицаенко
5
Пискунов
19
Машнев
85
Попов
3
Насадюк
56
Гриднев
18
Килин
24
Столбовой
24
Столбовой
18
Гордиенко
18
Гордиенко
24
Столбовой
18
Килин
39
Михалев
39
Михалев
18
Килин
19
Машнев
11
Носов
11
Носов
19
Машнев
Остались в запасе
Нефтехимик
Луч
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
11
Александр Гаглоев
ЦП
10
Богдан Бойчук
ПВ
1
Денис Книга
ВР
55
Егор Тараканов
ЦЗ
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
32
Вадим Минич
ЦП
70
Александр Котляров
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
17
Алексей Ребко
ЦП
Остались в запасе
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
11
Александр Гаглоев
ЦП
10
Богдан Бойчук
ПВ
1
Денис Книга
ВР
55
Егор Тараканов
ЦЗ
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Остались в запасе
32
Вадим Минич
ЦП
70
Александр Котляров
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
17
Алексей Ребко
ЦП
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Нефтехимик - Луч
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Недвижай
(Ставрополь)
Стадион:
Нефтехимик
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