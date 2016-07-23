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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Факел
Луч - Факел: обзор матча 23 июля 2016
Луч
23.07.2016, суббота, 10:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
0 : 2
Завершен
Факел
16'
Н. Саталкин
47'
А. Мурнин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Факел
Замена
Р. Гордиенко
️️️️
А. Носов
90'
89'
Замена
А. Рылов
️️️️
И. Лукьяновс
86'
Замена
Д. Мичуренков
️️️️
Н. Саталкин
83'
Замена
А. Трошечкин
️️️️
И. Альшин
Желтая карточка
И. Михалев
76'
74'
Желтая карточка
В. Свежов
59'
Желтая карточка
И. Альшин
Замена
И. Столбовой
️️️️
С. Пономаренко
58'
47'
ГОЛ! 0:2!
А. Мурнин
45'
Желтая карточка
А. Саутин
45'
Вторая желтая
Д. Иванов
44'
Желтая карточка
Н. Саталкин
42'
Желтая карточка
Д. Иванов
Замена
И. Михалев
️️️️
В. Минич
35'
Замена
А. Килин
️️️️
М. Насадюк
22'
16'
ГОЛ! 0:1!
Н. Саталкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
70
Александр Котляров
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
6
Юрий Коломыц
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
3
Максим Насадюк
ЦП
32
Вадим Минич
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
11
Александр Носов
ЦФ
6
Нивалдо
ЦФ
Факел
1
Александр Саутин
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
4
Иван Дранников
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
Главный тренер
Павел Гусев
Луч
35
Илья Гаврилов
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
27
Адриан Кашкавал
ЦЗ
18
Антон Килин
ПВ
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
24
Иван Столбовой
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
Факел
16
Александр Кобзев
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
10
Артур Рылов
ПП
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
3-2-3-2
70
Котляров
6
Коломыц
27
Грицаенко
12
Пономаренко
85
Попов
5
Пискунов
3
Насадюк
32
Минич
17
Ребко
6
Нивалдо
11
Носов
3-2-3-2
1
Саутин
13
Иванов
78
Курилов
29
Шахов
71
Багаев
4
Дранников
6
Свежов
10
Лукьяновс
27
Мурнин
10
Альшин
87
Саталкин
11
Носов
18
Гордиенко
18
Гордиенко
11
Носов
3
Насадюк
18
Килин
18
Килин
3
Насадюк
12
Пономаренко
24
Столбовой
24
Столбовой
12
Пономаренко
32
Минич
39
Михалев
39
Михалев
32
Минич
87
Саталкин
19
Мичуренков
19
Мичуренков
87
Саталкин
10
Альшин
5
Трошечкин
5
Трошечкин
10
Альшин
10
Лукьяновс
10
Рылов
10
Рылов
10
Лукьяновс
Остались в запасе
Луч
Факел
35
Илья Гаврилов
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
27
Адриан Кашкавал
ЦЗ
16
Александр Кобзев
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
88
Руслан Болов
ЦФ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Остались в запасе
35
Илья Гаврилов
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
27
Адриан Кашкавал
ЦЗ
Остались в запасе
16
Александр Кобзев
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
88
Руслан Болов
ЦФ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Луч - Факел
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Динамо
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