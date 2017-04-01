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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Волгарь
Луч - Волгарь: обзор матча 01 апреля 2017
Луч
01.04.2017, суббота, 07:00
Россия. ФНЛ, 29 тур
2 : 2
Завершен
Волгарь
30'
А. Пискунов
88'
И. Михалев (П)
45+1'
А. Сутормин (П)
90+3'
В. Камилов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Волгарь
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
В. Камилов
ГОЛ с пенальти! 2:1!
И. Михалев
88'
87'
Замена
И. Машуков
️️️️
А. Дышеков
Замена
И. Михалев
️️️️
А. Килин
83'
81'
Замена
М. Жабкин
️️️️
Т. Букия
75'
Замена
С. Гаракоев
️️️️
С. Таказов
Замена
Р. Гордиенко
️️️️
В. Минич
75'
59'
Замена
В. Камилов
️️️️
Р. Газзаев
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Сутормин
Желтая карточка
Ю. Коломыц
45'
Желтая карточка
А. Килин
43'
Вторая желтая
А. Ребко
35'
ГОЛ! 1:0!
А. Пискунов
30'
Желтая карточка
А. Ребко
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
35
Илья Гаврилов
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
6
Юрий Коломыц
ЦЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
3
Максим Насадюк
ЦП
32
Вадим Минич
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
33
Аслан Дышеков
ОП
10
Темури Букия
ЦП
10
Руслан Газзаев
ЦП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Луч
70
Александр Котляров
ВР
27
Адриан Кашкавал
ЦЗ
95
Евгений Белоногов
ЦП
77
Юрий Петраков
ПП
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
Волгарь
24
Дмитрий Терновский
ВР
11
Александр Болонин
ЛВ
18
Владислав Камилов
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
3-2-4-1
35
Гаврилов
5
Пискунов
12
Пономаренко
27
Грицаенко
85
Попов
6
Коломыц
3
Насадюк
56
Гриднев
17
Ребко
32
Минич
18
Килин
3-3-2-1
71
Бучнев
30
Таказов
85
Григорьев
15
Плиев
11
Сутормин
33
Дышеков
13
Калинин
10
Букия
10
Газзаев
26
Отставнов
32
Минич
18
Гордиенко
18
Гордиенко
32
Минич
18
Килин
39
Михалев
39
Михалев
18
Килин
10
Букия
99
Жабкин
99
Жабкин
10
Букия
10
Газзаев
18
Камилов
18
Камилов
10
Газзаев
30
Таказов
33
Гаракоев
33
Гаракоев
30
Таказов
33
Дышеков
14
Машуков
14
Машуков
33
Дышеков
Остались в запасе
Луч
Волгарь
95
Евгений Белоногов
ЦП
70
Александр Котляров
ВР
27
Адриан Кашкавал
ЦЗ
77
Юрий Петраков
ПП
11
Александр Носов
ЦФ
11
Александр Болонин
ЛВ
24
Дмитрий Терновский
ВР
9
Максим Яковлев
ЦП
Остались в запасе
95
Евгений Белоногов
ЦП
70
Александр Котляров
ВР
27
Адриан Кашкавал
ЦЗ
77
Юрий Петраков
ПП
11
Александр Носов
ЦФ
Остались в запасе
11
Александр Болонин
ЛВ
24
Дмитрий Терновский
ВР
9
Максим Яковлев
ЦП
Статистика матча Луч - Волгарь
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
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08.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Стадион:
Динамо
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