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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Луч
Шинник - Луч: обзор матча 31 июля 2016
Шинник
31.07.2016, воскресенье, 18:30
Россия. ФНЛ, 5 тур
3 : 1
Завершен
Луч
28'
И. Подоляк
59'
М. Султонов
90'
М. Лаук
21'
И. Михалев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Луч
ГОЛ! 3:1!
М. Лаук
90'
Замена
К. Троянов
️️️️
Д. Дзахов
84'
Замена
М. Лаук
️️️️
В. Сиротов
80'
78'
Замена
И. Столбовой
️️️️
Нивалдо
Замена
В. Ослоновский
️️️️
М. Султонов
67'
65'
Желтая карточка
С. Пономаренко
65'
Замена
А. Носов
️️️️
М. Машнев
63'
Замена
А. Пискунов
️️️️
А. Грицаенко
ГОЛ! 2:1!
М. Султонов
59'
56'
Желтая карточка
А. Котляров
Пенальти не реализован!
М. Султонов
56'
Замена
М. Земсков
️️️️
И. Подоляк
46'
31'
Замена
С. Пономаренко
️️️️
А. Ребко
ГОЛ! 1:1!
И. Подоляк
28'
21'
ГОЛ! 0:1!
И. Михалев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
20
Иван Подоляк
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Луч
70
Александр Котляров
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
6
Юрий Коломыц
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
27
Адриан Кашкавал
ЦЗ
19
Максим Машнев
ОП
32
Вадим Минич
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
6
Нивалдо
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
79
Константин Троянов
ОП
37
Владислав Ослоновский
ЦП
8
Михаил Земсков
ЦФ
Луч
35
Илья Гаврилов
ВР
5
Антон Пискунов
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
77
Юрий Петраков
ПП
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
24
Иван Столбовой
ЦФ
3-1-3-1-2
16
Яшин
15
Цховребов
5
Евсеев
24
Гоцук
17
Царикаев
71
Дзахов
52
Нетфуллин
37
Сиротов
28
Султонов
81
Низамутдинов
20
Подоляк
4-1-2-1-2
70
Котляров
6
Коломыц
27
Грицаенко
27
Кашкавал
85
Попов
19
Машнев
32
Минич
17
Ребко
18
Килин
39
Михалев
6
Нивалдо
20
Подоляк
8
Земсков
8
Земсков
20
Подоляк
28
Султонов
37
Ослоновский
37
Ослоновский
28
Султонов
37
Сиротов
10
Лаук
10
Лаук
37
Сиротов
71
Дзахов
79
Троянов
79
Троянов
71
Дзахов
27
Грицаенко
5
Пискунов
5
Пискунов
27
Грицаенко
17
Ребко
12
Пономаренко
12
Пономаренко
17
Ребко
19
Машнев
11
Носов
11
Носов
19
Машнев
6
Нивалдо
24
Столбовой
24
Столбовой
6
Нивалдо
Остались в запасе
Шинник
Луч
1
Александр Малышев
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
35
Илья Гаврилов
ВР
77
Юрий Петраков
ПП
Остались в запасе
1
Александр Малышев
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
Остались в запасе
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
35
Илья Гаврилов
ВР
77
Юрий Петраков
ПП
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Шинник - Луч
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Стадион:
Шинник
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