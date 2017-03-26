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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Зенит-2
Луч - Зенит-2: обзор матча 26 марта 2017
Луч
26.03.2017, воскресенье, 09:00
Россия. ФНЛ, 28 тур
0 : 0
Завершен
Зенит-2
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Зенит-2
88'
Желтая карточка
К. Лобов
Замена
Р. Джигкаев
️️️️
Р. Гордиенко
81'
Замена
В. Минич
️️️️
А. Килин
80'
Желтая карточка
А. Килин
79'
74'
Желтая карточка
М. Карпов
66'
Замена
А. Батютин
️️️️
А. Исаев
55'
Замена
К. Погребняк
️️️️
М. Проничев
Желтая карточка
Ю. Коломыц
42'
Желтая карточка
С. Пономаренко
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
35
Илья Гаврилов
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
6
Юрий Коломыц
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
3
Максим Насадюк
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
24
Иван Столбовой
ЦФ
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
55
Константин Лобов
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
10
Алексей Исаев
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
34
Максимилиан Проничев
ЦФ
Главный тренер
Владислав Радимов
Луч
70
Александр Котляров
ВР
27
Адриан Кашкавал
ЦЗ
32
Вадим Минич
ЦП
95
Евгений Белоногов
ЦП
15
Роман Джигкаев
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
77
Юрий Петраков
ПП
Зенит-2
88
Максим Рудаков
ВР
55
Артем Вяткин
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
72
Андрей Батютин
ЛВ
11
Илья Камышев
ЦП
36
Станислав Крапухин
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
3-2-2-1-2
35
Гаврилов
6
Коломыц
27
Грицаенко
12
Пономаренко
85
Попов
5
Пискунов
3
Насадюк
56
Гриднев
18
Килин
24
Столбовой
18
Гордиенко
3-3-3-1
23
Бабурин
23
Чернов
58
Зуев
51
Карпов
23
Зуйков
10
Исаев
55
Лобов
37
Сиротов
40
Бавин
94
Евсеев
34
Проничев
18
Килин
32
Минич
32
Минич
18
Килин
18
Гордиенко
15
Джигкаев
15
Джигкаев
18
Гордиенко
10
Исаев
72
Батютин
72
Батютин
10
Исаев
34
Проничев
9
Погребняк
9
Погребняк
34
Проничев
Остались в запасе
Луч
Зенит-2
95
Евгений Белоногов
ЦП
70
Александр Котляров
ВР
27
Адриан Кашкавал
ЦЗ
17
Алексей Ребко
ЦП
77
Юрий Петраков
ПП
55
Артем Вяткин
ЦЗ
36
Станислав Крапухин
ЦФ
88
Максим Рудаков
ВР
88
Даниил Лесовой
ЛП
11
Илья Камышев
ЦП
Главный тренер
Владислав Радимов
Остались в запасе
95
Евгений Белоногов
ЦП
70
Александр Котляров
ВР
27
Адриан Кашкавал
ЦЗ
17
Алексей Ребко
ЦП
77
Юрий Петраков
ПП
Остались в запасе
55
Артем Вяткин
ЦЗ
36
Станислав Крапухин
ЦФ
88
Максим Рудаков
ВР
88
Даниил Лесовой
ЛП
11
Илья Камышев
ЦП
Главный тренер
Владислав Радимов
Статистика матча Луч - Зенит-2
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
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0 : 1
03.10.2026
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0 : 2
19.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Информация о матче
Главный судья:
Александр Борисов
(Самара)
Стадион:
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