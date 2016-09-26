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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Спартак-2
Луч - Спартак-2: обзор матча 26 сентября 2016
Луч
26.09.2016, понедельник, 12:00
Россия. ФНЛ, 14 тур
0 : 0
Завершен
Спартак-2
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Спартак-2
90'
Желтая карточка
К. Савичев
90'
Замена
А. Руденко
️️️️
А. Федчук
90'
Замена
Д. Полубояринов
️️️️
К. Савичев
Желтая карточка
М. Насадюк
87'
Замена
А. Ребко
️️️️
И. Михалев
85'
84'
Замена
И. Синодзука
️️️️
З. Бакаев
Замена
А. Килин
️️️️
А. Пискунов
81'
79'
Желтая карточка
Ш. Шанбиев
Замена
С. Пономаренко
️️️️
Д. Гриднев
74'
Замена
А. Носов
️️️️
Р. Гордиенко
61'
Желтая карточка
М. Машнев
33'
Желтая карточка
И. Михалев
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
35
Илья Гаврилов
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
6
Юрий Коломыц
ЦЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
27
Адриан Кашкавал
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
19
Максим Машнев
ОП
3
Максим Насадюк
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
Спартак-2
47
Михаил Филиппов
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
96
Александр Лихачев
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Луч
70
Александр Котляров
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
32
Вадим Минич
ЦП
95
Евгений Белоногов
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
11
Александр Носов
ЦФ
Спартак-2
16
Владислав Терешкин
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
70
Иппэй Синодзука
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
10
Егор Рудковский
ЦП
3-3-2-2
35
Гаврилов
5
Пискунов
27
Кашкавал
27
Грицаенко
85
Попов
19
Машнев
6
Коломыц
3
Насадюк
56
Гриднев
39
Михалев
18
Гордиенко
4-4-1-1
47
Филиппов
4
Савичев
96
Лихачев
15
Пуцко
22
Хомуха
99
Гулиев
52
Леонтьев
83
Пантелеев
2
Шанбиев
77
Бакаев
10
Федчук
56
Гриднев
12
Пономаренко
12
Пономаренко
56
Гриднев
39
Михалев
17
Ребко
17
Ребко
39
Михалев
5
Пискунов
18
Килин
18
Килин
5
Пискунов
18
Гордиенко
11
Носов
11
Носов
18
Гордиенко
77
Бакаев
70
Синодзука
70
Синодзука
77
Бакаев
4
Савичев
20
Полубояринов
20
Полубояринов
4
Савичев
10
Федчук
19
Руденко
19
Руденко
10
Федчук
Остались в запасе
Луч
Спартак-2
32
Вадим Минич
ЦП
95
Евгений Белоногов
ЦП
70
Александр Котляров
ВР
3
Константин Щербаков
ПЗ
10
Егор Рудковский
ЦП
16
Владислав Терешкин
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Остались в запасе
32
Вадим Минич
ЦП
95
Евгений Белоногов
ЦП
70
Александр Котляров
ВР
Остались в запасе
3
Константин Щербаков
ПЗ
10
Егор Рудковский
ЦП
16
Владислав Терешкин
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Статистика матча Луч - Спартак-2
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
Динамо
Новости команд
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