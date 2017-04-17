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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Луч
Спартак-2 - Луч: обзор матча 17 апреля 2017
Спартак-2
17.04.2017, понедельник, 15:00
Россия. ФНЛ, 32 тур
3 : 0
Завершен
Луч
48'
Г. Мелкадзе
53'
Д. Давыдов
75'
К. Савичев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Луч
90'
+2
Замена
Е. Белоногов
️️️️
Ю. Коломыц
Желтая карточка
А. Селихов
87'
Замена
А. Руденко
️️️️
Д. Давыдов
85'
Замена
Ф. Сакала
️️️️
К. Савичев
81'
77'
Замена
И. Михалев
️️️️
А. Носов
Замена
А. Самсонов
️️️️
З. Бакаев
76'
ГОЛ! 3:0!
К. Савичев
75'
Замена
Ш. Шанбиев
️️️️
С. Нимели
72'
69'
Замена
В. Минич
️️️️
М. Машнев
56'
Замена
Р. Гордиенко
️️️️
И. Столбовой
ГОЛ! 2:0!
Д. Давыдов
53'
ГОЛ! 1:0!
Г. Мелкадзе
48'
Желтая карточка
З. Бакаев
17'
1'
Желтая карточка
А. Грицаенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
57
Александр Селихов
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
96
Александр Лихачев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
99
Силванус Нимели
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Луч
35
Илья Гаврилов
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
6
Юрий Коломыц
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
19
Максим Машнев
ОП
17
Алексей Ребко
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
24
Иван Столбовой
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
Спартак-2
98
Александр Максименко
ВР
19
Александр Руденко
ЛВ
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
10
Артем Федчук
ЦФ
Луч
70
Александр Котляров
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
15
Роман Джигкаев
ЦП
95
Евгений Белоногов
ЦП
32
Вадим Минич
ЦП
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
4-1-1-1-3
57
Селихов
4
Савичев
22
Хомуха
96
Лихачев
5
Кутин
94
Тимофеев
52
Леонтьев
77
Бакаев
77
Мелкадзе
88
Давыдов
99
Нимели
4-1-2-1-2
35
Гаврилов
6
Коломыц
27
Грицаенко
12
Пономаренко
85
Попов
19
Машнев
17
Ребко
56
Гриднев
18
Килин
11
Носов
24
Столбовой
99
Нимели
2
Шанбиев
2
Шанбиев
99
Нимели
4
Савичев
10
Сакала
10
Сакала
4
Савичев
77
Бакаев
8
Самсонов
8
Самсонов
77
Бакаев
88
Давыдов
19
Руденко
19
Руденко
88
Давыдов
6
Коломыц
95
Белоногов
95
Белоногов
6
Коломыц
19
Машнев
32
Минич
32
Минич
19
Машнев
24
Столбовой
18
Гордиенко
18
Гордиенко
24
Столбовой
11
Носов
39
Михалев
39
Михалев
11
Носов
Остались в запасе
Спартак-2
Луч
98
Александр Максименко
ВР
83
Владислав Пантелеев
ЦП
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
15
Роман Джигкаев
ЦП
70
Александр Котляров
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
Остались в запасе
98
Александр Максименко
ВР
83
Владислав Пантелеев
ЦП
10
Артем Федчук
ЦФ
Остались в запасе
15
Роман Джигкаев
ЦП
70
Александр Котляров
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Спартак-2 - Луч
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
академии "Спартак"
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