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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - Луч
Сокол - Луч: обзор матча 27 июля 2016
Сокол
27.07.2016, среда, 19:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
1 : 0
Завершен
Луч
3'
А. Мануковский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сокол - Луч
Замена
А. Семенов
️️️️
А. Васянович
87'
74'
Замена
Р. Гордиенко
️️️️
Нивалдо
Замена
М. Платика
️️️️
А. Мануковский
73'
Замена
А. Перченок
️️️️
А. Дудолев
67'
Замена
А. Хрущев
️️️️
А. Домшинский
59'
57'
Замена
И. Михалев
️️️️
А. Носов
46'
Замена
В. Минич
️️️️
А. Пискунов
36'
Желтая карточка
М. Попов
Желтая карточка
Р. Паштов
25'
ГОЛ! 1:0!
А. Мануковский
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
22
Денис Магадиев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
8
Александр Мануковский
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
77
Руслан Паштов
ПП
18
Артем Дудолев
ПП
77
Владимир Романенко
ПВ
90
Алексей Домшинский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Луч
70
Александр Котляров
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
6
Юрий Коломыц
ЦЗ
27
Адриан Кашкавал
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
19
Максим Машнев
ОП
17
Алексей Ребко
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
11
Александр Носов
ЦФ
6
Нивалдо
ЦФ
Сокол
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
5
Михаил Платика
ЦП
7
Александр Перченок
ПВ
22
Иван Бакланов
ПВ
Луч
35
Илья Гаврилов
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
32
Вадим Минич
ЦП
77
Юрий Петраков
ПП
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
4-3-2-1
16
Федоров
22
Магадиев
80
Климов
21
Ходырев
30
Васянович
77
Паштов
8
Мануковский
18
Дудолев
88
Галыш
77
Романенко
90
Домшинский
3-3-1-1-2
70
Котляров
6
Коломыц
27
Кашкавал
27
Грицаенко
5
Пискунов
19
Машнев
85
Попов
17
Ребко
18
Килин
6
Нивалдо
11
Носов
18
Дудолев
7
Перченок
7
Перченок
18
Дудолев
30
Васянович
28
Семенов
28
Семенов
30
Васянович
90
Домшинский
17
Хрущев
17
Хрущев
90
Домшинский
8
Мануковский
5
Платика
5
Платика
8
Мануковский
6
Нивалдо
18
Гордиенко
18
Гордиенко
6
Нивалдо
5
Пискунов
32
Минич
32
Минич
5
Пискунов
11
Носов
39
Михалев
39
Михалев
11
Носов
Остались в запасе
Сокол
Луч
22
Иван Бакланов
ПВ
1
Владимир Сугробов
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
Главный тренер
Вадим Хафизов
35
Илья Гаврилов
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
77
Юрий Петраков
ПП
Остались в запасе
22
Иван Бакланов
ПВ
1
Владимир Сугробов
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
Остались в запасе
35
Илья Гаврилов
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
77
Юрий Петраков
ПП
Главный тренер
Вадим Хафизов
Статистика матча Сокол - Луч
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
Локомотив
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