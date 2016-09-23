Ребко: «Бойкотировать матч против «Спартака-2» игроки «Луча-Энергии» больше не собираются»

Полузащитник «Луча-Энергии» Алексей Ребко заявил, что команда получила зарплату за несколько месяцев и больше не планирует бойкотировать матч 14-го тура ФНЛ против «Спартака-2». Ранее вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков сообщил, что клубу направили из краевого бюджета около 30 миллионов рублей.

«Первую часть зарплат уже выплатили, пообещали, что скоро закроют все задолженности перед игроками. Так что зажили. Нас услышали, все сделали довольно оперативно. Спасибо большое тем, кто в этом участвовал. Бойкотировать матч со «Спартаком-2» уже не собираемся, готовимся в полной мере. У всех ребят теперь мысли только о предстоящей игре», – заявил футболист.