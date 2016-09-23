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  • Ребко: «Бойкотировать матч против «Спартака-2» игроки «Луча-Энергии» больше не собираются»

Ребко: «Бойкотировать матч против «Спартака-2» игроки «Луча-Энергии» больше не собираются»

23 сентября 2016, 15:25
4

Полузащитник «Луча-Энергии» Алексей Ребко заявил, что команда получила зарплату за несколько месяцев и больше не планирует бойкотировать матч 14-го тура ФНЛ против «Спартака-2». Ранее вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков сообщил, что клубу направили из краевого бюджета около 30 миллионов рублей.

«Первую часть зарплат уже выплатили, пообещали, что скоро закроют все задолженности перед игроками. Так что зажили. Нас услышали, все сделали довольно оперативно. Спасибо большое тем, кто в этом участвовал. Бойкотировать матч со «Спартаком-2» уже не собираемся, готовимся в полной мере. У всех ребят теперь мысли только о предстоящей игре», – заявил футболист.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. ФНЛ Луч Спартак-2 Ребко Алексей
Комментарии (4)
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Karrerim
1474638818
бедненькие. вместо королевских креветок пришлось обычные впихивать в себя
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tspnkv
1474641794
хех
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лёха72
1474647184
ну ничего отдохнули бы
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афоня72
1474651336
Не мытьём,так катаньем-выжали денюшки..
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