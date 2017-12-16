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    Ребко и Лебеденко могут покинуть «Арарат»

    «Арарат» в ближайшее время может расторгнуть контракты с полузащитником Алексеем Ребко и нападающим Игорем Лебеденко. Решение о будущем футболистов будет принимать тренерский штаб.

    На данный момент оба игрока остаются в московском клубе.

    Сообщается, что «Арарат» намерен обновить состав. Это и является причиной возможного ухода Ребко и Лебеденко. В то же время столичная команда не отказывается от задачи выйти в ФНЛ.

    «Пока без комментариев», – ответил Ребко на вопрос о расторжении контракта с «Араратом».

    Напомним, 31-летний Ребко и 34-летний Лебеденко пришли в «Арарат» минувшим летом.

    После 17-ти туров в зоне «Центр» ПФЛ «Арарат» возглавляет турнирную таблицу, набрав 45 очков и опережая идущую следом «Рязань» на 13 баллов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.12.2017 14:26
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