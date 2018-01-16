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    «Ротор-Волгоград» может заключить контракт с Ребко

    Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Алексей Ребко может продолжить карьеру в выступающем в ФНЛ «Роторе-Волгоград». По словам 31-летнего игрока, который в настоящее время находится на сборе волгоградцев, он ведет переговоры с клубом о контракте.

    – Сейчас нахожусь на сборе «Ротора» в Кисловодске, – сказал Ребко.

    – Уже подписали контракт?

    – Пока нет, этот вопрос открыт. Сейчас ведем переговоры.

    – Когда надеетесь окончательно определиться, останетесь в «Роторе» или нет?

    – Думаю, в течение недели.

    Последней командой Ребко был московский «Арарат», который футболист покинул в декабре 2017 года по обоюдному согласию сторон. В нынешнем розыгрыше ПФЛ хавбек провел 13 матчей, записав в свой актив два мяча.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.01.2018 12:58
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1167

      Caniggia 28 мая 2018, 09:17

      Когда то его Гусь привлекал даже в сборную, правда не понятно за что.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4433

      ЮНик 16 января 2018, 19:52

      Удачи

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