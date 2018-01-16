«Ротор-Волгоград» может заключить контракт с Ребко

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Алексей Ребко может продолжить карьеру в выступающем в ФНЛ «Роторе-Волгоград». По словам 31-летнего игрока, который в настоящее время находится на сборе волгоградцев, он ведет переговоры с клубом о контракте.

– Сейчас нахожусь на сборе «Ротора» в Кисловодске, – сказал Ребко.

– Уже подписали контракт?

– Пока нет, этот вопрос открыт. Сейчас ведем переговоры.

– Когда надеетесь окончательно определиться, останетесь в «Роторе» или нет?

– Думаю, в течение недели.

Последней командой Ребко был московский «Арарат», который футболист покинул в декабре 2017 года по обоюдному согласию сторон. В нынешнем розыгрыше ПФЛ хавбек провел 13 матчей, записав в свой актив два мяча.