Ребко: «Руководство нашло деньги на билеты, игроки «Луч-Энергии» отправляются из Турции домой»

Полузащитник «Луч-Энергии» Алексей Ребко рассказал, что руководство владивостокцев сумело отыскать средства для оплаты перелета из Турции домой, где команда проводила зимний сбор. На днях появилась информация, что футболистов выселяют из местной гостиницы.

«Деньги на билеты нашли, нас отправили домой. 16 февраля уже улетаем на следующий сбор в Турцию, пообещали, что там начнутся выплаты. А если нет… Тогда будем бойкотировать сбор, что нам ещe останется делать?» – сказал Ребко.

Ранее сообщалось, что финансовые проблемы могут стать причиной снятия дальневосточной команды с первенства ФНЛ. После 24-х туров «Луч-Энергия» располагается на девятом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 32 очка.