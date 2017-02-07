Игроки «Луч-Энергии» готовы бойкотировать второй сбор из-за долгов по зарплате

Полузащитник «Луча-Энергии» Алексей Ребко подчеркнул, что команда готова пойти на жесткие меры в случае невыплаты задолженности по зарплате. Игроки дальневосточного клуба готовы бойкотировать второй зимний сбор, если руководство владивостокцев не погасит долги.

«Футболисты хотят бойкотировать второй сбор команды из-за долгов по зарплате. Мы уже устали терпеть и сидеть без зарплаты. Договорились доработать оставшиеся три дня и просто разъехаться по домам. Это если найдут нам билеты. Пока ни у кого из игроков нет обратных билетов.

Руководство клуба только обещает. Нам говорили, что выплатят деньги перед Новым годом, но до сих пор мы ничего не увидели, все молчат. Нам должны за последние четыре месяца, премиальные за прошлый сезон и за половину этого сезона.

Сейчас мы планируем дотренироваться последние три дня. Затем вернуться домой и не ехать на второй сбор, если не выплатят долгов. Мы решили, что если денег не будет, то на второй сбор не полетим», – сказал Ребко.

Напомним, на данный момент «Луч-Энергия» занимает в турнирной таблице ФНЛ девятое место. В активе клуба из Владивостока – 32 очка.