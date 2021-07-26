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    Экс-игрок сборной России Ребко возглавил юношескую команду «Локомотива». Он воспитанник «Спартака»

    Бывший футболист сборной России Алексей Ребко работает тренером. Он принял команду «Локомотива», выступающую в первенстве ЮФЛ-1.

    До этого Ребко работал в московской футбольной академии «Строгино».

    • В ЮФЛ-1 участвуют футболисты не старше 19 лет.
    • В 1-м туре нынешнего сезона ЮФЛ-1 «Локомотив» победил «Строгино» (1:0).
    • Ребко – воспитанник «Спартака». На его счету 3 матча за сборную России.

    Ребко: «В 14-15 лет меня хотели отправить в «Реал»

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    Источник: твиттер Павла Коробина

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    26.07.2021 22:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4465

      Павелий 43 минуты назад

      Это к вопросу о лучшей футбольной школе в России. Выпускников академии Спартака больше всех в нашем чемпионате.

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