Экс-игрок сборной России Ребко возглавил юношескую команду «Локомотива». Он воспитанник «Спартака»

Это к вопросу о лучшей футбольной школе в России. Выпускников академии Спартака больше всех в нашем чемпионате.
Бывший футболист сборной России Алексей Ребко работает тренером. Он принял команду «Локомотива», выступающую в первенстве ЮФЛ-1.
До этого Ребко работал в московской футбольной академии «Строгино».
- В ЮФЛ-1 участвуют футболисты не старше 19 лет.
- В 1-м туре нынешнего сезона ЮФЛ-1 «Локомотив» победил «Строгино» (1:0).
- Ребко – воспитанник «Спартака». На его счету 3 матча за сборную России.
Ребко: «В 14-15 лет меня хотели отправить в «Реал»