Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    2 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    3 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?

    Ребко: «В 14-15 лет меня хотели отправить в «Реал»

    Бывший полузащитник «Спартака» Алексей Ребко рассказал о несостоявшемся переходе в мадридский «Реал».

    – В то время вы могли уехать за границу – Хиддинк звал вас в «Твенте». А какие еще были варианты?

    – Что-то говорили про Бельгию. Какой-то клуб интересовался, но не из числа топов. А когда мне было 14-15 лет, меня хотели отправить в «Реал».

    – Вау.

    – Кто-то даже приезжал оттуда, смотрел на меня. Но в итоге, наверное, не подошел по каким-то критериям. Хотя в том возрасте я был очень хорош, по юношам отлично играл.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:24
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2703

      Алехсбургер. 1 минуту назад

      "..в том возрасте я был очень хорош",и Зарема оставила меня в Спартаке.)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86252
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66117
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru