Ребко: «В 14-15 лет меня хотели отправить в «Реал»

Бывший полузащитник «Спартака» Алексей Ребко рассказал о несостоявшемся переходе в мадридский «Реал».

– В то время вы могли уехать за границу – Хиддинк звал вас в «Твенте». А какие еще были варианты?

– Что-то говорили про Бельгию. Какой-то клуб интересовался, но не из числа топов. А когда мне было 14-15 лет, меня хотели отправить в «Реал».

– Вау.

– Кто-то даже приезжал оттуда, смотрел на меня. Но в итоге, наверное, не подошел по каким-то критериям. Хотя в том возрасте я был очень хорош, по юношам отлично играл.