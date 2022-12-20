«Факел» пригласит в тренерский штаб экс-футболиста «Спартака» и «Динамо»

Алексей Ребко должен в ближайшее время стать тренером «Факела».
36-летний специалист перейдет в воронежский клуб из академии «Локомотива».
- Ребко – воспитанник «Спартака».
- Он также известен по выступлениям за «Динамо», «Ростов», «Рубин» и другие клубы.
- Полузащитник завершил карьеру в 2018 году.
- «Факел» после 17 туров идет на 13-м месте в РПЛ (зона стыков).
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, итоговая статистика. Присоединяйся!
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: «РБ Спорт»