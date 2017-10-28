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  • Ребко: «Григорян грубо общался с игроками «Арарата»? Полный бред, как и то, что у меня с ним был конфликт»

Ребко: «Григорян грубо общался с игроками «Арарата»? Полный бред, как и то, что у меня с ним был конфликт»

28 октября 2017, 19:37
5

Полузащитник «Арарата» Алексей Ребко опроверг информацию, согласно которой Александр Григорян покинул пост главного тренера московского клуба из-за конфликта с игроками.

Напомним, 51-летний специалист возглавлял команду с августа 2017 года.

– Все эти слухи об «Арарате», что Григорян с нами грубо общался, что у меня с ним был конфликт – полный бред! У футболистов со специалистом было полное взаимоуважение, мы нормально работали. Ничего плохого не было. А люди такое пишут…

А то, что тренер ушел – это решение руководства и самого Григоряна. Они так изначально договаривались, что после первого круга он покинет команду. Но еще раз повторю, что никаких конфликтов не было, мы с ним чувствовали себя комфортно.

– Как в команде восприняли уход Григоряна?

– Мы его поняли. Он проделал хорошую работу, ведь мы создали большой отрыв от конкурентов в первенстве.

«Арарат» рвет соперников по ПФЛ, но Григоряна уволили. За что?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ПФЛ. Зона Центр Арарат-Армения Ребко Алексей Григорян Александр
Комментарии (5)
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mihail200606
1509208894
Григоряна помоему сопровождает одна только негативная информация..
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insider_retro
1509209101
Ещё одна сторона всё той же медали!!.. Сколько всего про одного и того же...)) "Публика на удивление терпима. Она простит вам все, кроме гения!.." (Оскар Уайльд)
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bashnat013
1509212822
100
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Gullit 76
1509212861
Он их отшлёпал что-ли?
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