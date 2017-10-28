Ребко: «Григорян грубо общался с игроками «Арарата»? Полный бред, как и то, что у меня с ним был конфликт»

Полузащитник «Арарата» Алексей Ребко опроверг информацию, согласно которой Александр Григорян покинул пост главного тренера московского клуба из-за конфликта с игроками.

Напомним, 51-летний специалист возглавлял команду с августа 2017 года.

– Все эти слухи об «Арарате», что Григорян с нами грубо общался, что у меня с ним был конфликт – полный бред! У футболистов со специалистом было полное взаимоуважение, мы нормально работали. Ничего плохого не было. А люди такое пишут…

А то, что тренер ушел – это решение руководства и самого Григоряна. Они так изначально договаривались, что после первого круга он покинет команду. Но еще раз повторю, что никаких конфликтов не было, мы с ним чувствовали себя комфортно.

– Как в команде восприняли уход Григоряна?

– Мы его поняли. Он проделал хорошую работу, ведь мы создали большой отрыв от конкурентов в первенстве.

«Арарат» рвет соперников по ПФЛ, но Григоряна уволили. За что?