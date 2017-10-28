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    • «Арарат» рвет соперников по ПФЛ, но Григоряна уволили. За что?

    «Арарат» рвет соперников по ПФЛ, но Григоряна уволили. За что?


    4.1
    Голосов: 8
    28.10.2017 14:30
    Уже есть ответ – за хамское общение с футболистами.

    Что случилось?

    Два дня назад из Москвы пришла неожиданная новость: Александр Григорян покинул пост главного тренера ФК «Арарат», несмотря на впечатляющие результаты команды. Напомним, что «Арарат» выступает в зоне «Центр» ПФЛ и с огромным отрывом занимает первую строчку. Коллектив, до недавнего времени работавший под руководством Григоряна, на данный момент не проиграл ни одного матча в регулярном чемпионате и не терял очки с начала сентября.

    Так почему же Григорян ушел?

    По данным телеканала «Царьград», причина ухода Григоряна из «Арарата» – в хамском общении с футболистами и обслуживающим персоналом. Главный тренер наладил с игроками своеобразный контакт, предпочитая общаться грубо и некультурно. Учитывая, что в «Арарате» выступают сразу несколько футболистов с именем (Роман Павлюченко, Игорь Лебеденко, Алексей Ребко), поверить в их недовольство методами общения Григоряна нетрудно.

    Еще легче поверить в то, что Григорян действительно покинул «Арарат» из-за этой проблемы. Вспомните его дерзкие отжиги на пресс-конференциях или диалог с журналистом Тимуром Журавелем – половина репутации Григоряна в России зиждется на его вызывающем общении с журналистами.

    Драка с Павлюченко

    По данным того же «Царьграда», у Григоряна был громкий скандал с Павлюченко и Ребко, причем Роман даже полез в драку с главным тренером. Кроме того, из-за ссоры с Григоряном команду покинул Марат Измайлов, не ставший дожидаться компенсации за разорванный контракт.

    Сам Григорян прокомментировал разрыв отношений с «Араратом» следующим образом:

    «Ухожу из «Арарата» без улыбки на лице. Нужно быть слишком сильным и благородным, чтобы покидать его с улыбкой. Либо быть совершеннейшим идиотом, чтобы улыбаться уходя. Я ухожу злым. Я злой и готовый к работе».

    Средний палец болельщикам, «закрытие» «Арарата» и ответ в стихах

    Григорян проработал в московском клубе совсем ничего (два месяца), но даже за этот срок успел прилично пошуметь. В середине сентября Григорян показал средний палец болельщикам «СКА-Хабаровск», обидевшись на кричалку в свой адрес. Чуть ранее он зачем-то слил в прессу информацию о закрытии «Арарата», хотя она не соответствовала действительности. Свои слова Григорян объяснил нехваткой внимания в ПФЛ:

    «Вы согласны со мной в том, что с нами, армянами, не скучно? Думаю, что даже игроки наши после всех этих новостей потеряли по три килограмма на нервной почве.

    Надо же мне было как-то привлечь ваше внимание, а то после РФПЛ чувствую нехватку этого. Вот вы все и пришли. Думаю, что на следующую игру еще что-то придумаем».

    Еще один эпизод – конфликт Григоряна с бывшим президентом «Арарата» Валерием Оганесяном. В ответ на заявление Оганесяна о том, что Григорян больше не будет работать в российском футболе, тогда еще главный тренер «Арарата» процитировал строчки Игоря Губермана: Сквозь вековые непогоды / идет, вершит, берет свое – / дурак, явление природы, / загадка замыслов ее.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Неофициальный сайт «Арарата»
    Рейтинг: 4.1 Голосов: 8
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +1389

      Fin035 31 октября 2017, 17:09

      Футбольный ,,Жириновский,,........!

      0
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      Рейтинг: -3

      лев ливанов 30 октября 2017, 17:24

      Попробовал бы кто-то из здешних "спецов" поработать с Павом,Лебеденко и неким Ребко,который тоже считает себя футболистом.

      0
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      Рейтинг: +221

      Андрей 26 rus 30 октября 2017, 12:54

      В шоу мены его вот ьудут весело))

      0
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      Рейтинг: -3

      лев ливанов > Андрей 26 rus 30 октября 2017, 17:24

      Ты зачем написал "рус" ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +221

      Андрей 26 rus > лев ливанов 31 октября 2017, 05:52

      Догадайся ?

      0
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      Рейтинг: +1166

      Karpathian 30 октября 2017, 07:23

      Пусть идет в нарды играет!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 29 октября 2017, 21:20

      Григорян наследник Гамулы!В сборную его!

      2
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      Рейтинг: +7802

      mihail200606 29 октября 2017, 15:23

      чмондель какой то.. навряд ли сейчас ктото серьезный его возьмет.
      вернется в женский футбол..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 29 октября 2017, 00:48

      Григорян не понял, что в футболе главное - игра команды и взаимопонимание с футболистами,а не чёрный пиар.

      1
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 29 октября 2017, 00:24

      Самое грустное в этой истории, что вот этот его "пиар", полностью маскирует его как тренера...ну вот так навскидку неплохая работа с женскими командами (Лада и Звезда), со СКА, с Анжи в предыдущем сезоне, Арарат...будь у него хороший менеджер, он рекомендовал бы ему не давать и не ходить на интервью, платить штрафы, но НОРМАЛЬНО работать

      2
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      Рейтинг: +444

      vshter76 28 октября 2017, 19:57

      ну такой источник, не самый впечатляющий

      0
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      Рейтинг: +71

      nikki22 28 октября 2017, 17:53

      будь моя воля.я бы его на пару лет поставил во главе нашей сборной....пусть ругаются,деруться в раздевалке...может хоть это бы расшатало наше болото в сборной.

      2
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      ...
      Рейтинг: +12628

      Вомбат > nikki22 29 октября 2017, 11:05

      Черчесов и без Григоряна вполне себе успешно издевается над репутацией российского футбола.

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